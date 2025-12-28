पिछले 15 सालों में सिर्फ 3 कप्तानों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है बॉक्सिंग डे टेस्ट, विराट कोहली भी लिस्ट में
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। वे अब विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के क्लब में शामिल हो गए हैं। पिछले 15 सालों में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ तीन कप्तानों ने शिकस्त दी है। इसमें विराट कोहली, अंजिक्य रहाणे और बेन स्टोक्स के नाम शामिल हैं।
इंग्लैंड ने शनिवार (27 दिसंबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शानदार जीत दर्ज की। बेन स्टोक्स के नेतृत्व वाली इंग्लैंड की टीम ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को मैच के दूसरे दिन ही 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के लिए ये जीत काफी यादगार है क्योंकि टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 15 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक जीत के साथ कप्तान बेन स्टोक्स ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। वे अब विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के एक खास क्लब में शामिल हो गए हैं। पिछले 15 सालों में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ तीन कप्तानों ने शिकस्त दी है। इसमें विराट कोहली, अंजिक्य रहाणे और बेन स्टोक्स के नाम शामिल हैं।
विराट कोहली की कप्तानी में साल 2018 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों के बड़े अंतर से हराया था। यह मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच खेला गया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया साल 2010 में मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हारा था, जब इंग्लैंड ने उसे पारी और 157 रनों से शिकस्त दी थी।
विराट कोहली की कप्तानी में बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम 2020 में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। तब नियमित कप्तान विराट कोहली निजी कारणों से पहले टेस्ट मैच के बाद टीम का हिस्सा नहीं थे और कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में थी। रहाणे की कप्तानी में भारत ने 26-30 दिसंबर 2020 को खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में एक बार फिर इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था।
साल 2020 के बाद ऑस्ट्रेलिया लगातार बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतती आ रही थी, जिसके सिलसिले को बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम ने समाप्त किया। 26 से 30 दिसंबर 2025 तक खेला जाने वाला एशेज सीरीज का यह बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सिर्फ दो ही दिनों में समाप्त हो गया और इंग्लैंड ने इसे 4 विकेट से जीत लिया।
पिछले 15 सालों में बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले कप्तान
विराट कोहली (भारत)-2018
अजिंक्य रहाणे (भारत)-2020
बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)-2025