एक ही चीज करा सकती है वापसी, टीम इंडिया में कमबैक को लेकर क्या बोले मोहम्मद शमी?

संक्षेप: कमबैक को लेकर मोहम्मद शमी ने मीडिया के सामने आकर बात की है। एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए मोहम्मद शमी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि टीम में वापसी कब होगी। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कबूल किया कि उनके हाथ में एक ही चीज है वह है अच्छा प्रदर्शन करना। अच्छे प्रदर्शन के से ही शमी की वापसी हो सकती है।

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेला था। तब से लेकर मोहम्मद शमी लगातार खबरों में बने रहते हैं। उनकी फिटनेस का हवाला देकर कई बार चयनकर्ताओं ने इस सवाल को टालने की कोशिश की कि उनकी वापसी होगी या नहीं। हालांकि, बीते कई महीनों से मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार एक्टिव हैं और बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शमी ने घरेलू टूर्नामेंट सैय्यद मुश्ताक अली का हिस्सा रहे थे और रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। हालांकि, 2025 का आईपीएल सीजन उनके लिए अच्छा नहीं गुजरा था।

लगातार घरेलू क्रिकेट में अपना प्रदर्शन देने वाले मोहम्मद शमी से अब भी कई क्रिकेट प्रशंसक टीम में वापसी की उम्मीदें लगा रहे हैं। हालांकि, यह चयनकर्ताओं और बोर्ड पर निर्भर करता है कि उन्हें टीम में रखा जाएगा या नहीं। अपने कमबैक को लेकर अब मोहम्मद शमी ने मीडिया के सामने आकर बात की है। एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए मोहम्मद शमी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि टीम में वापसी कब होगी। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कबूल किया कि उनके हाथ में एक ही चीज है वह है अच्छा प्रदर्शन करना। अच्छे प्रदर्शन के कारण ही शमी की टीम में वापसी हो सकती है।

मोहम्मद शमी से सीधा सवाल पूछा गया कि शमी टीम इंडिया में कब कमबैक करेंगे इस पर वे क्या सोचते हैं, जिसका जवाब देते हुए शमी ने कहा कि, "आई डोंट नो, नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में।" अपने वर्तमान टारगेट और तैयारियों के बारे में बात करते हुए शमी ने कहा कि "फिलहाल, अभी रणजी ट्रॉफी का टारगेट है और उसी की तैयारी चल रही है। आशा है कि हम लोग नॉकआउट में अच्छा प्रदर्शन करें और टीम कॉम्बिनेशन जो चल रहा है उसी को कॉन्टिन्यू करते हुए बंगाल को चैंपियन बनाएं।"

शमी ने टीम इंडिया में कमबैक को लेकर आगे कहा कि “देखिए मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एक ही चीज आपके हाथ में वह है प्रदर्शन। आप अपना बेस्ट दीजिए, हमेशा फोकस रहिए, फिटनेस और स्किल पर ध्यान दीजिए। एक ही चीज आपके हाथ में 100 प्रतिशत एफर्ट देना और वो मैं देता रहूंगा।”

बता दें कि मोहम्मद शमी मौजूदा समय में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और वे बंगाल टीम का हिस्सा हैं। मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं चुना गया था और ना ही दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैचों के लिए भी कंसीडर किया गया। कई क्रिकेट पंडितों का मानना है कि लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे शमी के लिए टीम इंडिया में कमबैक करने की संभावनाएं कम बची हैं। हालांकि, आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करना शमी जारी रखना चाहेंगे।

मोहम्मद शमी के करियर की बात करें तो उन्होंने 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में 9 विकेट लेकर शानदार शुरुआत की। शमी अब तक 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट ले चुके हैं और वे अपनी सीधी सीम और रिवर्स स्विंग कराने की क्षमता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 2014 में पदार्पण किया और 25 मैचों में 27 विकेट लिए हैं। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है, जहां उन्होंने 2023 सीजन में पर्पल कैप जीती और अपनी टीम गुजरात टाइटन्स के लिए 28 विकेट चटकाए।