भारत का इकलौता बल्लेबाज जिसने टी-20 वर्ल्ड कप में लगाया है शतक, रोहित-कोहली जैसे दिग्गज भी नहीं कर सके हैं ये कारनामा
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बिगुल बजने वाला है। इस साल 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में क्रिकेट का यह महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। जैसे-जैसे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, क्रिकेट के गलियारों में आंकड़ों और रिकॉर्ड्स की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच एक ऐसा रोचक आंकड़ा सामने आया है जो भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान कर सकता है। टी20 प्रारूप में भारत के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में केवल एक ही भारतीय खिलाड़ी शतक जड़ने में कामयाब रहा है।
सुरेश रैना का वो ऐतिहासिक 'शतक'
यह ऐतिहासिक कारनामा बाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना ने आज से करीब 16 साल पहले किया था। साल 2010 के टी20 वर्ल्ड कप में जिसका आयोजन वेस्टइंडीज में हुआ था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रैना ने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया था। उस मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी और सलामी बल्लेबाज मुरली विजय पहले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए रैना ने जिम्मेदारी संभाली और मात्र 60 गेंदों में 101 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस शानदार पारी में 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। रैना के इस शतक की बदौलत भारत ने 186 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और अंततः दक्षिण अफ्रीका को 14 रनों से हराकर मैच जीत लिया।
रोहित, कोहली और धोनी भी रह गए पीछे
हैरानी की बात यह है कि साल 2007 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 11 बल्लेबाज ही शतक लगा पाए हैं, लेकिन भारत की ओर से रैना के अलावा कोई दूसरा नाम इस सूची में शामिल नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के नाम अंतरराष्ट्रीय टी20 में कई रिकॉर्ड और शतक दर्ज हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के मंच पर यह आंकड़ा उनसे दूर रहा। यहां तक कि महान कप्तान एमएस धोनी भी अपने करियर में यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सके।
2026 में सूखे के खत्म होने की उम्मीद
अब जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की धरती पर आयोजित होने जा रहा है प्रशंसकों को उम्मीद है कि 16 साल का यह सूखा इस बार खत्म होगा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टी20 जैसे छोटे प्रारूप में शतक लगाने का सबसे अच्छा मौका टॉप-3 बल्लेबाजों के पास ही होता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा या सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी सुरेश रैना के इस इकलौते भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी कर पाते हैं या नहीं। 2026 में सुरेश रैना के इस आंकड़े की बराबरी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि मौजूदा भारतीय बल्लेबाजी क्रम शतक लगाने में माहिर है। एक तरफ जहां सूर्यकुमार यादव के नाम टी-20 क्रिकेट में 4 शतक हैं, वहीं संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने बीते समय में टी-20 क्रिकेट में लंबी ताबड़तोड़ पारी खेली है। अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं उसको देखते हुए लगता है कि इस बार सुरेश रैना के रिकॉर्ड की बराबरी हो जाएगी। हालांकि, यह तो वक्त ही बताएगा।