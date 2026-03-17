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वो 4 प्लेयर जो IPL 2008 सीजन में भी खेले थे और 2026 में भी खेलेंगे, एक है गुमनाम सा खिलाड़ी

Mar 17, 2026 08:59 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL की शुरुआत 2008 से हुई थी और इस बार 19वां सीजन खेला जाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहले सीजन में खेले थे और इस बार भी नजर आएंगे।

वो 4 प्लेयर जो IPL 2008 सीजन में भी खेले थे और 2026 में भी खेलेंगे, एक है गुमनाम सा खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। उसके बाद से हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। 2026 में इस टूर्नामेंट का 18वां सीजन है। दुनिया की सबसे पुरानी टी20 क्रिकेट लीग यही है और यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग भी है। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं, जिनका जन्म आईपीएल के शुरू होने के बाद हुआ है, लेकिन वे भी आईपीएल खेल रहे हैं। हालांकि, सिर्फ चार ही खिलाड़ी ऐसे हैं, जो 2008 के सीजन में भी खेले थे और 2026 के सीजन में भी नजर आने वाले हैं। ये चार खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और मनीष पांडे हैं। इन खिलाड़ियों ने न केवल आईपीएल के उतार-चढ़ाव देखे हैं, बल्कि इस लीग को अर्श तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

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धोनी: चेन्नई की धड़कन और आईपीएल की पहचान

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के पहले सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। साल 2008 की बात हो या फिर 2026 की… 'थाला' का जादू कम नहीं हुआ है। धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को 5 बार चैंपियन भी बनाया है। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेले हैं, क्योंकि दो सीजन सीएसके पर प्रतिबंध लग गया था। वे चेन्नई की दिल और जान हैं और आईपीएल की पहचान हैं।

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विराट कोहली: 'किंग' हैं वफादार

विराट कोहली आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहले सीजन से लेकर आज तक केवल एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के साथ वे पहले सीजन में जुड़े थे और इसके बाद से अब तक आरसीबी के लिए ही खेल रहे हैं। 2026 में तो टीम चैंपियन भी बन गई है। कोहली आज आईपीएल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

रोहित शर्मा: 'हिटमैन' और खिताबी रिकॉर्ड्स

रोहित शर्मा आज मुंबई इंडियंस के सुपरस्टार हैं। मुंबई को पांच बार आईपीएल का खिताब भी अपनी कप्तानी में दिला चुके हैं, लेकिन रोहित ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के साथ की थी। उस टीम के साथ भी उन्होंने खिताब जीता था। डीसी 2009 में आईपीएल चैंपियन बनी थी। वे सबसे पहले कप्तान थे, जिन्होंने पांच खिताब अपनी टीम को दिलाए।

मनीष पांडे: पहले भारतीय शतकवीर

मनीष पांडे भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं, जो गुमनाम से हैं, लेकिन फिर भी 2008 से 2026 तक एक्टिव हैं। वे भारत के लिए ज्यादा नहीं खेल पाए, लेकिन आईपीएल के सबसे स्थिर खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। 2008 में मुंबई इंडियंस से शुरुआत करने वाले मनीष पांडे ने 2009 में आईपीएल इतिहास का पहला भारतीय शतक जड़कर तहलका मचाया था। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई टीमें बदलीं, लेकिन 2026 के सीजन में भी उनकी मौजूदगी यह साबित करती है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


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