वो 4 प्लेयर जो IPL 2008 सीजन में भी खेले थे और 2026 में भी खेलेंगे, एक है गुमनाम सा खिलाड़ी
IPL की शुरुआत 2008 से हुई थी और इस बार 19वां सीजन खेला जाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहले सीजन में खेले थे और इस बार भी नजर आएंगे।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। उसके बाद से हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। 2026 में इस टूर्नामेंट का 18वां सीजन है। दुनिया की सबसे पुरानी टी20 क्रिकेट लीग यही है और यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग भी है। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं, जिनका जन्म आईपीएल के शुरू होने के बाद हुआ है, लेकिन वे भी आईपीएल खेल रहे हैं। हालांकि, सिर्फ चार ही खिलाड़ी ऐसे हैं, जो 2008 के सीजन में भी खेले थे और 2026 के सीजन में भी नजर आने वाले हैं। ये चार खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और मनीष पांडे हैं। इन खिलाड़ियों ने न केवल आईपीएल के उतार-चढ़ाव देखे हैं, बल्कि इस लीग को अर्श तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है।
धोनी: चेन्नई की धड़कन और आईपीएल की पहचान
महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के पहले सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। साल 2008 की बात हो या फिर 2026 की… 'थाला' का जादू कम नहीं हुआ है। धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को 5 बार चैंपियन भी बनाया है। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेले हैं, क्योंकि दो सीजन सीएसके पर प्रतिबंध लग गया था। वे चेन्नई की दिल और जान हैं और आईपीएल की पहचान हैं।
विराट कोहली: 'किंग' हैं वफादार
विराट कोहली आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहले सीजन से लेकर आज तक केवल एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के साथ वे पहले सीजन में जुड़े थे और इसके बाद से अब तक आरसीबी के लिए ही खेल रहे हैं। 2026 में तो टीम चैंपियन भी बन गई है। कोहली आज आईपीएल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
रोहित शर्मा: 'हिटमैन' और खिताबी रिकॉर्ड्स
रोहित शर्मा आज मुंबई इंडियंस के सुपरस्टार हैं। मुंबई को पांच बार आईपीएल का खिताब भी अपनी कप्तानी में दिला चुके हैं, लेकिन रोहित ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के साथ की थी। उस टीम के साथ भी उन्होंने खिताब जीता था। डीसी 2009 में आईपीएल चैंपियन बनी थी। वे सबसे पहले कप्तान थे, जिन्होंने पांच खिताब अपनी टीम को दिलाए।
मनीष पांडे: पहले भारतीय शतकवीर
मनीष पांडे भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं, जो गुमनाम से हैं, लेकिन फिर भी 2008 से 2026 तक एक्टिव हैं। वे भारत के लिए ज्यादा नहीं खेल पाए, लेकिन आईपीएल के सबसे स्थिर खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। 2008 में मुंबई इंडियंस से शुरुआत करने वाले मनीष पांडे ने 2009 में आईपीएल इतिहास का पहला भारतीय शतक जड़कर तहलका मचाया था। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई टीमें बदलीं, लेकिन 2026 के सीजन में भी उनकी मौजूदगी यह साबित करती है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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