एक टेस्ट मैच ने बचा ली प्रज्ञान ओझा की कुर्सी, वरना ये पूर्व क्रिकेटर बन जाता चीफ सिलेक्टर!
बीसीसीआई द्वारा पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा को टीम इंडिया का नया चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया है। वह नवंबर 2008 से नवंबर 2012 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे थे।
पूर्व स्पिनर प्रज्ञा ओझा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की राष्ट्रीय पुरुष सीनियर चयन समिति के चेयरमैन बने रहेंगे। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि कर दी है। अजीत अगरकर का चार अक्टूबर को कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद ओझा अंतरिम प्रमुख बने। 40 वर्षीय ओझा साउथ जोन से हैं। अगरकर वेस्ट जोन से समिति में थे। बीसीसीआई ने अगरकर की जगह वेस्ट जोन से पूर्व स्पिनर रमेश पवार को शामिल किया है। पवार ने दो टेस्ट और 31 वनडे में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। ओझा को वरिष्ठता (टेस्ट मैच की संख्या) के आधार पर चीफ सिलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। दरअसल, पांच सदस्यों की समिति में से जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले होते हैं, उसे ही चीफ सिलेक्टर बनाया जाता है।
एक टेस्ट मैच ने बचा ली प्रज्ञान ओझा की कुर्सी
प्रज्ञान ओझा की चीफ सिलेक्टर की कुर्सी सिर्फ एक टेस्ट मैच ने बचा ली। उन्होंने अपने पांच साल के इंटरनेशनल करियर में 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशन मुकाबले खेले। वहीं, समिति में ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व बल्लेबाज शिव सुंदर दास ने भारत के लिए 23 टेस्ट और 4 वनडे मैच खेले। दास ने ओझा से एक टेस्ट मैच खेला है, वरना वह समिति का चेयरमैन बन सकते थे। पुरुष चयन समिति में ओझा, दास, पवार के अलावा आरपी सिंह और अजय रात्रा हैं। पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने 14 टेस्ट, 58 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। वह सेंट्रल जोन से हैं। रात्रा ने भारत के लिए 6 टेस्ट और 12 वनडे मुकाबले खेले। वह नॉर्थ जोन से हैं।
रमेश पवार बतौर कोच भी काम कर चुके
बीसीसीआई ने सोमवार (19 अक्टूबर) को एक बयान में कहा, ''पूर्व भारतीय बल्लेबाज अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की सदस्यता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने सर्वसम्मति से पवार की नियुक्ति की सिफारिश की।'' पवार ने कोचिंग के क्षेत्र में कई जिम्मेदारियां निभाईं हैं। वह भारतीय महिला टीम, मुंबई और गुजरात के मुख्य कोच रहे हैं। इसके अलावा वह यहां बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र में गेंदबाजी कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। भारतीय महिला टीम के साथ पोवार के कार्यकाल के दौरान टीम ने 2022 में एशिया कप का खिताब जीता और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया।
अगर ऐसा होता तो जाफर चीफ सिलेक्टर बनते
पीटीआई के अनुसार, वेस्ट जोन से सिलेक्टर चुनने के लिए चयन प्रक्रिया 15 अक्टूबर को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में हुई थी। पवार के अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर, सलिल अंकोला जैकब मार्टिन और कोनोर विलियम्स ने भी इंटरव्यू दिया था। हालांकि, सीएसी के सदस्यों ने चयन समिति के नेतृत्व में निरंतरता बनाए रखने के लिए पोवार के नाम पर मुहर लगाई। यह व्यवस्था कम से कम 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप को देखते हुए की गई है। जाफर ने 2000 से 2008 के बीच भारत के लिए 31 टेस्ट खेले थे। उन्होंने 34 के औसत से 1,944 रन बनाए जिसमें पांच शतक शामिल हैं। अगर मुंबई के इस पूर्व बल्लेबाज को चुना जाता तो वह चयन समिति के चेयरमैन पद पर ओझा की जगह लेते।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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