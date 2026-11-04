IPL के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड में शामिल है ये अदला-बदली, दिल्ली को आज तक हो रहा होगा पछतावा
IPL के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड में एक अदला-बदली शामिल है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने एक खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ने के लिए 3 खिलाड़ी एसआरएच को दिए थे, जिसमें अभिषेक शर्मा का नाम भी शामिल था।
IPL के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड का दर्जा अगर किसी को दिया जाता है, तो वह सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई एक ट्रेड है, जिसे दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी गलती भी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि एक खिलाड़ी के बदले दिल्ली ने हैदराबाद को 3 खिलाड़ी दिए थे और इनमें भी वह खिलाड़ी शामिल है, जो आज दुनिया का नंबर वन टी20 बैटर है। यहां तक कि वह खिलाड़ी आईपीएल में भी बीते कई सालों से सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल है।
दरअसल, 5 नवंबर 2028 को एक ट्रेड सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने शिखर धवन को 5.20 करोड़ की कीमत पर दिल्ली के साथ ट्रेड किया था और 3 खिलाड़ी दिल्ली से एसआरएच ने लिए थे। इनमें विजय शंकर, शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा शामिल थे। 3.20 करोड़ में विजय शंकर और इतनी ही कीमत पर शाहबाज अहमद को एसआरएच ने डीसी से लिया था और अभिषेक के लिए सिर्फ 55 लाख रुपये दिल्ली को दिए थे।
दिलचस्प बात यह है कि सनराइजर्स ने 2019 सीजन से पहले नीलामी में धवन को ₹5.20 करोड़ में रिटेन करने के लिए अपने राइट टू मैच (RTM) कार्ड का इस्तेमाल किया था, जो किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की बोली से मेल खाता था। शिखर के बदले 3 खिलाड़ी लेने के लिए हैदराबाद ने 1.75 करोड़ रुपये दिल्ली को डील को बैलेंस करने के लिए दिए थे, क्योंकि तीनों खिलाड़ियों की वैल्यू 6.95 करोड़ थी, जबकि शिखर धवन 5.20 करोड़ रुपये के थे। इसके बाद इतिहास है कि अभिषेक शर्मा कैसे खिलाड़ी हैं।
अभिषेक शर्मा ने दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए आईपीएल में डेब्यू किया था और पहले मैच में 19 गेंदों में 46 रन नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए ठोके थे। अगले मैच में वे 10 गेंदों में 15 और तीसरे मैच में 4 गेंदों में 2 रन बना सके थे। उस सीजन उन्हें 3 मैच खेलने के लिए मिले थे, लेकिन इस खिलाड़ी पर दिल्ली ने भरोसा नहीं जताया और एसआरएच को 55 लाख की कीमत पर दे दिया। अगले सीजन में वह एसआरएच के लिए भी 3 ही मैच खेले और सिर्फ 9 रन बना सके थे। 2020 में 8 मैचों की 7 पारियों में सिर्फ 71 रन उनके बल्ले से आए थे। 2021 में 8 मैचों की 7 पारियों में वे 98 रन ही जोड़ पाए थे। इसके बाद उन्हें मिला ओपनिंग पर मौका और फिर 2022 में 14 मैचों में 426 रन, 2023 में 11 मैचों में 225 रन, 2024 में 484 रन, 2025 में 439 रन और 2026 में 563 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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