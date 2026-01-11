कोहली, रोहित या गिल में से कोई एक लगाएगा दोहरा शतक: IND vs NZ सीरीज पर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज को लेकर एक बेहद दिलचस्प भविष्यवाणी की है। अश्विन का मानना है कि भारतीय टीम मौजूदा समय में इतनी मजबूत स्थिति में है कि टीम के शीर्ष तीन बल्लेबाजों (रोहित शर्मा, शुभमन गिल या विराट कोहली) में से कोई एक इस सीरीज के दौरान दोहरा शतक जड़ सकता है।
अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर खेल पत्रकार विमल कुमार से बातचीत के दौरान अश्विन ने कहा, "22 दिनों के लंबे अंतराल के बाद भारतीय टीम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है। मुझे लग रहा है कि भारतीय बल्लेबाजों में से कोई एक दोहरा शतक लगाने वाला है और इसकी प्रबल संभावना है कि वह टॉप-3 बल्लेबाजों में से ही कोई होगा।" अश्विन के अनुसार, भारतीय पिचों और न्यूजीलैंड के वर्तमान गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए यह कारनामा मुमकिन है।
अश्विन ने न्यूजीलैंड की टीम की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कीवी टीम ने अपनी सबसे मजबूत टीम भारत नहीं भेजी है। उनके अनुसार, न्यूजीलैंड इस दौरे को केवल एक 'अनुभव प्राप्त करने वाले दौरे' (Experience Tour) के रूप में देख रहा है। कीवी टीम का पूरा ध्यान आगामी टी20 वर्ल्ड कप पर है, जिसके चलते वे अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देकर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परख रहे हैं। अश्विन ने यहां तक कह दिया कि "यदि न्यूजीलैंड इस सीरीज में एक भी मैच जीत जाता है, तो यह उनके लिए सीरीज जीतने के बराबर होगा।"
अश्विन के इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत अपने घरेलू मैदान पर बेहद शक्तिशाली नजर आ रहा है। उनके अनुसार, जब तक न्यूजीलैंड की टीम असाधारण गेंदबाजी करके भारत को 300 से कम के स्कोर पर न रोक दे, तब तक इस सीरीज में कड़े मुकाबले की उम्मीद कम ही है। अब प्रशंसकों की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या अश्विन की भविष्यवाणी सच साबित होती है और रोहित, कोहली या गिल में से कोई इतिहास रचता है।
बता दें कि बीते कुछ समय से विराट कोहली और रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। कोहली ने पिछली 6 पारियों में 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। उन्होंने 3 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं। रोहित शर्मा भी अपनी पिछली पारियों में अर्धशतक जड़कर आ रहे हैं। वहीं, शुभमन गिल चोट के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, हालांकि, वनडे में वे लगातार अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं।