आखिरी बार अलविदा…रोहित शर्मा की रहस्यमयी पोस्ट हुई वायरल, अचानक फैंस की बढ़ीं धड़कनें

संक्षेप: रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर की है, जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उनके रिटायरमेंट की अटकलें लग रहीं। रोहित ने सीरीज के आखिरी वनडे में शतकीय पारी खेली।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज समाप्त हो गई है। भारत को सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। 38 वर्षीय रोहित ने सिडनी में आयोजित तीसरे वनडे में (125 गेंदों में नाबाद 121) शानदार शतक जमाकर भारत को 9 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वह ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। उन्होंने सीरीज 202 रन जुटाए। सीरीज समाप्त होने के बाद रोहित ने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर की है, जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

रोहित ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह एयरपोर्ट पर जाते हुए नजर आए। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, ‘’एक आखिरी बार सिडनी को अलविदा।'' रोहित की पोस्ट आग की तरह वायरल हो रही है, जिसके बाद अपने-अपने अंदाज में रिएक्शन दे रहे हैं। फैंस साथ ही कयास लगा रहे कि क्या यह वनडे फॉर्मेट से विदाई का संकेत है या फिर ऑस्ट्रेलियाई दौरे की पुरानी यादों को ताजा करने का संकेत। भले ही कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हो लेकिन 'हिटमैन' के शानदार प्रदर्शन के बाद आई पोस्ट ने फैंस को इमोशनल जरूर कर दिया है।