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विराट कोहली की आंखों में दिखता था कि वह महान होगा, ब्रेट ली ने कहा- जब वह मेरे सामने होता था तो..

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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विराट कोहली के बारे में बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाजों में से एक ब्रेट ली ने कहा है कि महानता हासिल करने से पहले करियर की शुरुआत में ही उनकी आंखों में मुझे दिख गया था कि ये बड़ा खिलाड़ी बनेगा। उन्होंने आमने-सामने होने का भी किस्सा साझा किया।

Virat Kohli
विराट कोहली के बारे में ब्रेट ली ने की बात

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने हाल ही में एक शो में बात करते हुए कहा है कि वे विराट कोहली की आंखों में इतना बड़ा नाम होने, शतक होने, महानता हासिल करने से पहले ही देख चुके थे कि यह बड़ा खिलाड़ी बनेगा। ब्रेट ली को विराट कोहली की आंखों में रनों की भूख और करियर को लेकर एक जिद दिखाई दी थी। ली का मानना ​​है कि कोहली में कॉम्पटिशन की ऐसी तेजी थी जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत में ही दूसरों से अलग करती थी। जब विराट कोहली और ब्रेटली एक दूसरे के सामने आते थे तब उनको स्पष्ट आभास होता था कि यह खिलाड़ी अलग है।

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विराट कोहली की आंखों में दिखता था कि महान बनेगा

ब्रेट ली ने द रणवीर शो में विराट कोहली के बारे में बात करते हुए सीधे शब्दों में कहा “आप इसे उनकी आंखों में देख सकते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जिनमें प्रतिभा होती है, भले ही शुरुआत में न हो, लेकिन उनमें वो मानसिक दृढ़ता होती है कि वे दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और आपने उनकी आंखें देखी हैं। वो सीधे आपकी आंखों में देखते हैं और बस आपको अनदेखा नहीं करते, बल्कि ऐसे कहते हैं, 'अब खेल शुरू हो गया है और आप मुझे आउट नहीं कर सकते।' मैंने यह तब देखा था जब मैं उनके खिलाफ खेला था। आप इसे अब भी देख सकते हैं। उनका करियर शानदार रहा है।”

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विराट कोहली पर भारत का टॉप क्रिकेटर होने का दबाव भी है

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ने विराट कोहली के करियर का मूल्यांकन करने के लिए रनों और रिकॉर्डों से परे जाने की बात कही है। उन्होंने कहा “विराट कोहली के करियर का मूल्यांकन करने के लिए रनों और रिकॉर्डों से परे कुछ और समझना जरूरी है और वह है भारत के टॉप क्रिकेटर होने का असाधारण दबाव।” ली ने कोहली को उस परंपरा में रखा जो सुनील गावस्कर से शुरू होकर सचिन तेंदुलकर तक जाती है , जिसमें हर पीढ़ी एक ऐसे खिलाड़ी को जन्म देती है जिससे भारतीय क्रिकेट की अपेक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। ब्रेटली ने युगों की तुलना करने को भ्रामक बताया है। ली ने कहा, “एक और कारण जिसकी वजह से अगल-अलग युगों की तुलना नहीं की जा सकती, वह यह है कि सनी गावस्कर ने क्या किया। आप जानते हैं, सनी गावस्कर, वह बहुत बड़े खिलाड़ी थे, है ना? फिर सचिन तेंदुलकर वह खिलाड़ी बने जिन्होंने उनसे वह मुकाम छीनने की कोशिश की। यानी वह ट्रॉफी उनसे छीनने की कोशिश की। सचिन को उस समय के लोगों का समर्थन मिला और उन्हें उस समर्थन का भार अपने कंधों पर उठाना पड़ा। फिर कोहली आए जिन्होंने सचिन की जगह ली।"

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विराट कोहली के सामने है सोशल मीडिया की चुनौती

हालांकि, ली का मानना ​​है कि कोहली के लिए विरासत में मिली इस जिम्मेदारी के साथ एक और चुनौती भी आई है, जिसका सामना उनके पूर्ववर्तियों ने इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया था। वह चुनौती सोशल मीडिया की है। ली ने कहा, "कोहली को सोशल मीडिया से भी निपटना पड़ा है। हमारे समय में तो प्रेस थी, लेकिन शुक्र है कि सोशल मीडिया नहीं था। और अब कोहली को अपने बारे में लिखी जाने वाली हर बात का सामना करना पड़ेगा। सबके पास कैमरा है। हर कोई पत्रकार है। लोग जो चाहें सोच सकते हैं। अगर उसने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भी किसी मैच में एक भी रन नहीं बनाया है, तो यह सब जितना उन्होंने हासिल किया है लोगों की नजरों में बेकार हो जाता है। जरा उसके रिकॉर्ड के बारे में क्या कहेंगे? उसका रिकॉर्ड बेदाग है। यह अविश्वसनीय है।”

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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