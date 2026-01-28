Cricket Logo
राहुल द्रविड़ को फिर याद आ गया वो मनहूस 19 नवंबर, बोले- एक खराब दिन सब कुछ बिगाड़ सकता है

भले ही टीम इंडिया पिछले करीब ढाई साल से घर पर टी20 सीरीज नहीं हारी है, लेकिन राहुल द्रविड़ ने याद दिलाया कि क्रिकेट में एक खराब दिन सब कुछ बिगाड़ सकता है। उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 फाइनल का जिक्र किया था।

Jan 28, 2026 06:21 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम को टी20 विश्व कप डिफेंड करने के लिए फेवरेट बताया है। उन्हीं की कोचिंग ने भारत ने 17 साल बाद टी20 विश्व कप 2024 में जीता था। 29 जून को भारतीय टीम फिर से विश्व चैंपियन बनी थी और उसके बाद राहुल द्रविड़ ने हेड कोच के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया था। वे पहले ही अपने इस्तीफे को पोस्टपोन कर चुके थे, जब टीम को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हार मिली थी। 13 साल का सूखा भारत ने 2024 में खत्म किया था और अब कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की जोड़ी के पास मौका है कि वे इतिहास लिखें, क्योंकि कोई भी टीम टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई है और न ही घर पर टी20 विश्व कप जीत पाई है।

भले ही टीम पिछले करीब ढाई साल से घर पर टी20 सीरीज नहीं हारी है, लेकिन राहुल द्रविड़ ने याद दिलाया कि T20 क्रिकेट में, एक खराब दिन सब कुछ बिगाड़ सकता है। 19 नवंबर 2023 (वर्ल्ड कप 2023 फाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया) को याद करते हुए द्रविड़ ने कहा, “इंडियन टीम कितनी भी मजबूत क्यों न हो, ऑफिस में एक खराब दिन सब कुछ बिगाड़ सकता है।” पिछले वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक सभी 10 मैच शानदार अंदाज में जीते थे, लेकिन फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। इसके बाद द्रविड़ ने पद छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन रोहित शर्मा ने उन्हें अगले छह महीने तक पद पर बने रहने के लिए मना लिया था।

T20 क्रिकेट में भारतीय टीम के दबदबे पर जोर देते हुए राहुल द्रविड़ ने कहा है कि हमारी टीम का हाल के सालों में सक्सेज रेट 80 फीसदी है। द्रविड़ ने आर. कौशिक की किताब 'द राइज ऑफ द हिटमैन' के एक इवेंट में कहा, "वे साफ तौर पर फेवरेट के तौर पर शुरू करते हैं और वे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी बहुत निराशा से सीखा है, यह उस दिन बेहतर टीम के बारे में है। कोई भी अच्छी पारी खेलकर आपको परेशान कर सकता है।" द्रविड़ ने भारत के व्हाइट-बॉल गेम को बदलने का क्रेडिट कप्तान रोहित शर्मा को भी दिया। इंग्लैंड के खिलाफ 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की निराशाजनक हार के बाद रोहित ने बैटिंग में एक क्रांति ला दी, जिसका असर अब शायद खत्म नहीं होगा।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
