शुभमन गिल को किस आधार पर बनाया उपकप्तान? पूर्व भारतीय कप्तान ने टीम मैनेजमेंट को लिया आड़े हाथ

संक्षेप: पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने शुभमन गिल को भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान नियुक्त किए जाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि इससे टीम का पूरा संतुलन बिगड़ गया है।

शुभमन गिल को एशिया कप 2025 से पहले भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया था। वह टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं। हालांकि, 26 वर्षीय गिल को उपकप्तानी सौंपने जाने के फैसले से पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व चीफ सिलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत खुश नहीं हैं। उन्होंने टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथ लिया है। श्रीकांत ने फैसले की आलोचना करते हुए दावा किया कि इससे टीम का पूरा संतुलन बिगड़ गया है। बता दें कि गिल ने एक साल के अंतराल के बाद एशिया कप में उपकप्तान के रूप में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी। उन्होंने वापसी के बाद से 9 पारियों में महज 169 रन बनाए हैं, जिसमें 24.14 का औसत है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिलहाल पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। भारत सीरीज में 1-0 से पीछे है। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "वे गिल को अगले तीन मैचों के लिए टीम से बाहर नहीं करेंगे। उन्हें किसी और चीज की चिंता नहीं है। वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए उपकप्तान हैं, यह अब तय हो गया है। यह भी तय है कि वह भविष्य के टी20 कप्तान होंगे। इसलिए उन्हें उनके साथ खेलना होगा और बाकी टीम के लिए संतुलन बनाना होगा। उनका खेलना तय है, वरना उन्हें उपकप्तान किस आधार पर बनाया गया है?" पूर्व भारतीय कप्तान ने यह भी कहा कि गिल की जगह पक्की होने का मतलब है कि यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह नहीं मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज टी20 टीम में अपनी जगह के मामले में अस्थिर हैं। पूर्व चीफ सिलेक्टर ने कहा, ''यशस्वी जायसवाल इंतजार में हैं। वह टीम में नहीं हैं। गिल के शामिल होने से पूरा संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। संजू सैमसन और तिलक वर्मा की कोई निश्चित जगह नहीं है और अर्शदीप सिंह भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पा रहे हैं। अच्छी बात बस यही है कि टी20 वर्ल्ड कप भारत में है, इसलिए वे बच जाएंगे।''