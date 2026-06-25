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भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, 25 जून 1932 को पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरी थी टीम इंडिया

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय क्रिकेट के लिए आज के दिन ऐतिहासिक है। आज ही के दिन भारत ने साल 1932 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला था। इसके बाद से लगातार भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सहभागिता की है और अब बेहतर प्रदर्शन भी कर रही है।

भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, 25 जून 1932 को पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरी थी टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट के लिए आज के दिन ऐतिहासिक है। आज ही के दिन भारत ने साल 1932 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला था। इसके बाद से लगातार भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सहभागिता की है और अब बेहतर प्रदर्शन भी कर रही है। भारत ने अपना पहला टेस्ट 25 जून को 1932 को इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में खेला था। यह मुकाबला 28 जून तक चला था। मैच में भारत को हार भले ही हाथ लगी थी, लेकिन आजादी से पहले की टीम इंडिया ने शानदार और सम्मानजनक प्रदर्शन किया था।

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भारत को मिली थी 158 रनों की हार

लॉर्डस में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 259 रन बनाए थे। पहली पारी के जवाब में भारतीय टीम ने 189 रन बनाए थे। सीएके नायडू ने 40 रनों की संघर्षशील पारी खेली थी। तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 275 रन बनाए और भारतीय टीम को 345 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम चौथी पारी में सिर्फ 187 रन बना पाई और 59.3 ओवर में ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले को भारतीय टीम 158 रनों से हार गई थी।

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तब से लगातार विकसित हुआ है टेस्ट क्रिकेट

इस 158 रनों से मिली हार भी भारत के लिए सम्मानजनक ही थी क्योंकि उस समय क्रिकेट के लिहाज से इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत थी। भारत का वहां पर मैच खेलना और इतनी टक्कर देना ही अपने आप में ऐतिहासिक था। 1932 से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट के अपने 94 साल के इतिहास में अब भारतीय क्रिकेट बहुत विकसित हो चुका है और उन्नति कर चुका है। भारत लंबे समय तक विराट कोहली की कप्तानी में दुनिया की नंबर वन टीम रही। साथ ही टीम इंडिया ने एक नहीं बल्कि 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। इतना ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को फाइनल में टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन मुकाबला अपने नाम नहीं कर सके।

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पिछले दो-तीन सालों में भारतीय टेस्ट क्रिकेट में कमजोरियां नोटिस की गई हैं, लेकिन यह ट्रांजिशन का दौर है, ऐसे में इन कमजोरियों का उजागर होना स्वाभाविक है। इसके अलावा भारत ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत तरक्की है और दुनिया में अपना परचम लहराया है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि रही है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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