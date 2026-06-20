भारतीय क्रिकेट के लिए क्यों खास है 20 जून? विराट कोहली समेत 3 लीजेंड्स का हुआ था डेब्यू

20 जून की भारतीय क्रिकेट में एक खास अहमियत है। इस दिन ही विराट कोहली, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे लीजेंड्स का टेस्ट डेब्यू हुआ था। इस लिस्ट में साई सुदर्शन भी अपनी जगह बना चुके हैं।

आज 20 जून है और इस तारीख की भारतीय क्रिकेट में एक खास अहमियत है। यह वही दिन है जब भारत को एक-दो नहीं बल्कि तीन-तीन लीजेंड खिलाड़ी मिले थे। जी हां, इसी दिन सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने भारतीय टीम के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। खास बात यह है कि इन तीनों ने ही भारत के लिए 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में 100 मैच खेलना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, अब टी20 क्रिकेट के आने से तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है। एक और भारतीय खिलाड़ी साई सुदर्शन हैं, जिनका डेब्यू भी पिछले साल 20 जून को ही हुआ था। अब देखना होगा कि क्या वह आगे चलकर इन लीजेंड्स की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे या नहीं।

1996 में हुआ था सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का डेब्यू सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का टेस्ट डेब्यू 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में हुआ था। दादा ने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ 131 रनों की पारी खेली थी, वहीं राहुल द्रविड़ मात्र 5 रन से अपने शतक से चूक गए थे। वह अपने डेब्यू मैच में 95 रन बना पाए थे। दोनों ने आगे चलकर भारतीय क्रिकेट को एक अलग स्तर पर पहुंचाया। दोनों ने टीम इंडिया की कप्तानी भी की। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत को लड़ना और विदेशी सरजमीं पर जीतना सिखाया। वहीं राहुल द्रविड़ की टेकनिक ने युवाओं को प्रेरित किया। द्रविड़ को टेस्ट क्रिकेट में ‘द वॉल’ का नाम मिला।

2011 में विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ था। हालांकि उनका डेब्यू इतना कुछ खास नहीं रहा था, क्योंकि विराट सिर्फ उस मैच में 19 ही रन बना पाए थे। हालांकि आगे चलकर उन्होंने इस फॉर्मेट में एक अलग जान फूंकी। टेस्ट के गिरते स्तर को उन्होंने ही उठाया और एक रोमांच का तड़का लगाया। उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज भी जीती थी। कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी ने खूब धमाल मचाया था। हालांकि पिछले साल अचानक टेस्ट से रिटायरमेंट लेकर कोहली ने हर किसी का दिल तोड़ दिया। वह टेस्ट में 10 हजार रन का जादुई आंकड़ा भी नहीं छू पाए।