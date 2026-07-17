टीम इंडिया के 'सरेंडर' से इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक भी हैं हैरान, बोले- मुझे लगा था कि वह...
इंग्लैंड की टीम को शानदार जीत दूसरे वनडे मैच में मिली। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक इस बात से हैरान भी हैं कि टीम इंडिया अच्छी शुरुआत के बाद बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है।
इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने इस बात को स्वीकार किया है कि टीम इंडिया को दूसरे वनडे मैच में अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन वह बड़ा स्कोर नहीं बना सके। एक समय टीम इंडिया का स्कोर 180/3 था, लेकिन अगले 50 रनों के भीतर भारत ने 7 विकेट गंवा दिए और मैच इंग्लैंड को थाली में परोसकर दे दिया। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। इस पर ब्रूक ने कहा है कि वह उस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। जो रूट की भी तारीफ हैरी ब्रूक ने की, जिन्होंने 99 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। इस मैच में जब भारत ने आखिर में विकेट खोए तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ने सरेंडर कर दिया है।
हैरी ब्रूक ने मैच के बाद सीरीज में बराबरी पर पहुंचने पर कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है। हां, हम अभी भी सीरीज़ में हैं, इसलिए रविवार का इंतजार है।" भारत को 233 पर रोकने पर कप्तान ब्रूक बोले, "मुझे लगा कि यह एक जबरदस्त कोशिश थी। 30 ओवर के बाद उनका स्कोर 180/3 था और वे बड़ा टोटल बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ अच्छे समय ऐसे भी थे जब सैम करन और विल जैक्स साथ में बॉलिंग कर रहे थे। मुझे लगा कि उन्होंने दोनों छोर बहुत अच्छे से संभाले रखे और फिर आखिर में उन्हें 7/60 पर आउट करना अजीब था।"
कंडीशन्स की वजह से खिलाया एक्स्ट्रा सीमर- ब्रूक
प्लेइंग XI में एक एक्स्ट्रा सीमर चुनने पर ब्रूक ने बताया, "यह कंडीशन्स की वजह से था। हम इसी आधार पर XI चुनने की कोशिश कर रहे थे और किसी और दिन, हमें एक और स्पिनर लाना पड़ सकता था, लेकिन आज हमें लगा कि एक्स्ट्रा सीमर सही ऑप्शन था।" जो रूट के नाबाद 99 रन और टीम पर उनके असर पर ब्रूक ने कहा, "वह एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। आप उनसे चेंजिंग रूम में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वह एक बेहतरीन इंसान हैं और वह हमेशा तब आते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।"
युवा खिलाड़ी रूट की बैटिंग टेम्पो से क्या सीख सकते हैं? इस सवाल के जवाब में कप्तान ब्रूक ने कहा, "बिल्कुल, हां। वह कई सालों से स्ट्राइक रोटेट करने में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। मुझे कुछ साल पहले उनकी एक इनिंग याद है, जिसमें मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ तीन चौके मारे थे और 100 रन बनाए थे, जो कमाल की बात है, लेकिन वह स्ट्राइक रोटेट करने में जबरदस्त हैं और ODI क्रिकेट में यह एक बड़ी भूमिका निभाता है।"
हम मैच दर मैच चलते हैं- हैरी ब्रूक
2027 वर्ल्ड कप की ओर जाते हुए इंग्लैंड की प्लानिंग पर ब्रूक ने जवाब दिया, "हम सच में हर दिन को वैसे ही लेते हैं जैसे वह आता है। अगर हमें क्वालिफ़ाई करना है, तो हमें क्वालिफाई करना होगा, लेकिन अब हम रविवार की ओर देख रहे हैं और देखेंगे कि वहां क्या कंडीशन होती हैं और उन्हें हराने की कोशिश करेंगे।" रविवार 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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