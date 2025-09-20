India vs Oman: ओमान हारा, मगर दिल जीत ले गए उनके बल्लेबाज; बनाए ये 5 अद्भुत रिकॉर्ड

इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में भले ही टीम इंडिया ने ओमान को 21 रनों से हराकर ग्रुप स्टेज में जीत की हैट्रिक लगाई हो, मगर ओमान के बल्लेबाजों ने रनचेज में जो दमखम दिखाया उसने हर किसी का दिल जीत लिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए ओमान के सामने जीत के लिए 189 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए विपक्षी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बोर्ड पर लगाए। ओमान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए खूब तरसाया। ओमान का पहला विकेट 56 पर तो दूसरा 149 के स्कोर पर गिरा। इस दौरान ओमान की टीम ने 5 अद्भुत रिकॉर्ड्स बनाए, आईए जानते हैं उनके बारे में-