India vs Oman: ओमान हारा, मगर दिल जीत ले गए उनके बल्लेबाज; बनाए ये 5 अद्भुत रिकॉर्ड

ओमान को भले ही भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के 12वें मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा हो, मगर उनके बल्लेबाजों ने रनचेज में जो दमखम दिखाया उससे उन्होंने दिल जीत लिया। इस दौरान उन्होंने 5 अद्भुत रिकॉर्ड्स बनाए।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 06:02 AM
इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में भले ही टीम इंडिया ने ओमान को 21 रनों से हराकर ग्रुप स्टेज में जीत की हैट्रिक लगाई हो, मगर ओमान के बल्लेबाजों ने रनचेज में जो दमखम दिखाया उसने हर किसी का दिल जीत लिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए ओमान के सामने जीत के लिए 189 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए विपक्षी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बोर्ड पर लगाए। ओमान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए खूब तरसाया। ओमान का पहला विकेट 56 पर तो दूसरा 149 के स्कोर पर गिरा। इस दौरान ओमान की टीम ने 5 अद्भुत रिकॉर्ड्स बनाए, आईए जानते हैं उनके बारे में-

  • ओमान ने भारत के खिलाफ रन चेज में पावरप्ले में बिना विकेट खोए 44 रन बनाए, यह उनके क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब ओमान ने किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ पावरप्ले में कोई विकेट नहीं गंवाया हो।
  • ओमान की ओपनिंग साझेदारी 56 रनों की हुई, यह पहला मौका था जब ओमान ने किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की हो। इससे पहले उन्होंने 2016 टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 72 तो आयरलैंड के खिलाफ 69 रन बनाए थे, तब ये दोनों टीमें फुल मेंबर नहीं थीं।
  • ओमान की यह 56 रनों की ओपनिंग साझेदारी भारत के खिलाफ किसी एसोसिएट टीम द्वारा दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 2010 टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने चौथे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की थी।

  • आमिर कलीम ने 43 साल की उम्र में भारत के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़ा। इसी के साथ वह किसी भी फुल मेंबर टीम के खिलाफ अर्धशतक जड़ने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने एशिया कप में भी बतौर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

टी20 एशिया कप में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज-

43 साल 303 दिन - आमिर कलीम (50*) बनाम भारत, अबू धाबी, 2025*

40 साल 260 दिन - मोहम्मद नबी (60) बनाम श्रीलंका, अबू धाबी, 2025

39 साल 142 दिन - तिलकरत्ने दिलशान (75*) बनाम पाकिस्तान, मीरपुर, 2016

  • ओमान के बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की, यह ओमान की किसी भी फुल मेंबर टीम के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। वहीं भारत के खिलाफ भी किसी एसोसिएट टीम द्वारा यह अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है।

Asia Cup 2025
