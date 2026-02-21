इस टीम के नाम दर्ज हुआ टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे अधिक मैच हारने का रिकॉर्ड

ओमान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ओमान के नाम एक अनचाहा और शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज का अंत ऑस्ट्रेलिया की जीत और ओमान की हार के साथ हुआ। मिचेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ओमान को 9 विकेट से रौंदा। ओमान को इस हार के साथ एक बार फिर खाली हाथ घर लौटना पड़ा। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने सभी 4 मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया से पहले जिम्बाब्वे, श्रीलंका और आयरलैंड ने उन्हें मात दी थी। इस वर्ल्ड कप में भी ओमान को एक भी जीत नसीब नहीं हुई। इसी के साथ उनके नाम एक अनचाहा और शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ओमान की टीम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है। उन्होंने इस मामले में बांग्लादेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

उन्होंने पहली बार 2016 एडिशन में मल्टी-नेशन T20 टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था, जहां उन्होंने तीन ग्रुप स्टेज मैचों में एक जीत के साथ अपना कैंपेन खत्म किया था।

ओमान और UAE में हुए 2021 एडिशन में, जीशान मकसूद की लीडरशिप वाली टीम तीन मैचों में एक जीत हासिल करने में कामयाब रही।

वे 2022 एडिशन के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहे, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था।

आकिब इलियास की कप्तानी में, ओमान USA और वेस्टइंडीज में हुए 2024 एडिशन में कोई भी मैच जीतने में नाकाम रहा। इस एडिशन में भी यही हुआ, जहां वे चार हार के साथ ग्रुप B में सबसे नीचे रहे।

बात AUS vs OMAN मैच की करें तो, टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने का अपमान झेल रही आस्ट्रेलियाई टीम ने टी20 विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में शुक्रवार को ओमान को नौ विकेट से हराकर विदा ली। जिम्बाब्वे और श्रीलंका से अप्रत्याशित हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप चरण से ही बाहर हो गया है। प्रतिष्ठा के लिये खेल रही आस्ट्रेलियाई टीम ने औपचारिकता के इस मैच में ओमान को 16 .2 ओवर में ही 104 रन पर आउट कर दिया था। लेग स्पिनर एडम जम्पा ने चार विकेट चटकाए।

जवाब में कप्तान मिचेल मार्श के 33 गेंद में नाबाद 64 रन और ट्रेविस हेड के 19 गेंद में 32 रन की मदद से आस्ट्रेलिया ने 9.4 ओवर में जीत दर्ज की। यह सौ रन से अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेजी से दर्ज की गई जीत है। मार्श ने अपनी पारी में सात चौके और चार छक्के लगाये। वहीं हेड ने छह चौके लगाये। दोनों ने 93 रन की साझेदारी की।