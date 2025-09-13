ओमान ने खोली पाकिस्तान पोल, IND vs PAK मैच से पहले चिंता में क्यों पड़ोसी देश? जानें

ओमान के खिलाफ एशिया कप के चौथे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग यूनिट की पोल खुली। अगर मोहम्मद हारिस की पारी ना होती तो पाकिस्तान का 130-140 तक भी पहुंचना मुश्किल था। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान इसको लेकर चिंतन जरूर करेगा।

सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया। ओमान के खिलाफ शुक्रवार, 12 सितंबर को हुए मुकाबले को मैन इन ग्रीन ने 93 रनों से आसानी से जीता और एशिया कप पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोला। हालांकि इस जीत के बावजूद पाकिस्तान की टीम चिंता में है क्योंकि ओमान जैसी छोटी टीम ने उनकी बैटिंग की पोल खोल दी। जी हां, अगर नंबर-3 पर उतरे मोहम्मद हारिस की पारी को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान का बल्लेबाजी में प्रदर्शन साधारण से भी नीचे का रहा है।

टॉस जीतकर पाकिस्तान की नजरें सबसे पहले अपनी बैटिंग यूनिट को टेस्ट करने पर थी। पारी की दूसरी गेंद पर ही विस्फोटक बल्लेबाज सैम अयूब बिना खाता खोले आउट हो गए। इसे बाद नंबर-3 पर उतरे मोहम्मद हारिस ने जरूर 43 गेंदों पर 66 रनों की शानदार पारी खेली, मगर उनके अलावा किसी ने प्रभावित नहीं किया।

जब तक हारिस क्रीज पर खड़े थे तब तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 180 के स्कोर तक आसानी से पहुंच सकता है, मगर जैसे ही वह आउट हुए तो पाकिस्तान की टीम की पोल खुल गई।

दुबई की धीमी पिच पर पाकिस्तान के बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें वह असफल रहे। यहां तारीफ ओमान के गेंदबाजों की भी बनती है जिन्होंने कसी हुई लाइन और लेंथ के जाल में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फंसाए रखा।

हारिस के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए कप्तान सलमान आगा पहली फुलटॉस गेंद पर आउट हो गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका स्वागत फुलटॉस गेंद से होगा, मगर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में वह फंस गए।

अंत में वो तो मोहम्मद नवाज ने 10 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 19 रन बनाए जिस वजह से पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 160 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। नवाज की पारी ना होती तो टीम का 150 रन तक भी पहुंचना मुश्किल दिख रहा था।