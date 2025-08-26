Oman Asia Cup 2025 Squad Announced Jatinder Singh named captain four new faces in the team एशिया कप 2025 के लिए अब इस देश ने किया टीम का ऐलान, जतिंदर सिंह संभालेंगे कमान; चार नए चेहरे, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
Oman Asia Cup 2025 Squad Announced Jatinder Singh named captain four new faces in the team

Oman Asia Cup 2025 Squad: एशिया कप 2025 के लिए ओमान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। जतिंदर सिंह ओमान की कमान संभालेंगे। टीम में चार नए चेहरों को शामिल किया गया है। आगामी टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में होगा। 

Varta Tue, 26 Aug 2025 04:37 PM
ओमान अगले महीने होने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम की घोषणा करने वाली नवीनतम टीम बन गई है। अनुभवी सलामी बल्लेबाज जतिंदर सिंह आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में ओमान की कप्तानी करेंगे। टीम को ग्रुप ए में पाकिस्तान, मेजबान यूएई और भारत के साथ रखा गया है। 17 सदस्यीय टीम में पिछले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से अलग खिलाड़ी शामिल हैं। कुल चार नए चेहरे - सुफियान यूसुफ, जिक्रिया इस्लाम, फैसल शाह और नदीम खान - अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के लिए तैयार हैं।

ओमान पहली बार एशिया कप में खेलेगा और मुख्य कोच दलीप मेंडिस यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि टीम क्या हासिल कर पाती है। मेंडिस ने कहा, “यह सच है कि हम एशिया कप में हिस्सा ले रहे हैं - यह एक बड़ा टूर्नामेंट है और हमारे खिलाड़ियों के लिए वैश्विक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर है। भारत और पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ खेलना किसी भी क्रिकेटर के लिए एक यादगार पल होता है। एक तेज-तर्रार टी20 मैच में कुछ भी हो सकता है, जहां एक शानदार ओवर सब कुछ बदल सकता है।”

मेंडिस ने कहा, “ओमान एशिया कप में अनुभव और युवाओं के मिश्रण के साथ उतर रहा है, जो एशिया की क्रिकेट की महाशक्तियों के खिलाफ अपनी छाप छोड़ने के लिए दृढ़ है। यह टूर्नामेंट न केवल उनके कौशल का, बल्कि खेल के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंचों में से एक पर उनकी मानसिक दृढ़ता का भी परीक्षण करेगा।” एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा।

ओमान टीम: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव।

ओमान का एशिया कप 2025 कार्यक्रम:

12 सितंबर - बनाम पाकिस्तान

15 सितंबर - बनाम यूएई

19 सितंबर - बनाम भारत।

Asia Cup 2025 Oman
