रूट या हैरी ब्रूक नहीं, तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन ने जीता इंग्लैंड का क्रिकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड
ओली रॉबिन्सन को इंग्लैंड का 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' चुना गया है। वह करीब दो साल तक टीम से बाहर रहे थे लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर उन्होंने दमदार प्रदर्शन करके सबको प्रभावित किया।
ओली रॉबिन्सन को मंगलवार को इंग्लैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने इंटरनेशनल में शानदार वापसी की है। रॉबिन्सन करीब दो साल तक टीम में जगह नहीं बना सके लेकिन उन्होंने इस साल दमदार वापसी की है। 32 वर्षीय तेज गेंदबाज ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचों में महज 9.32 के औसत से 28 विकेट लिए। जो रूट और हैरी ब्रूक ने भी इस साल टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन रॉबिन्सन ने बाजी मारी। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड के आगामी रेड बॉल सीरीज में काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इंग्लैंड की टीम आने वाले महीनों में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश का दौरा करेगी और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150वीं वर्षगांठ का टेस्ट मैच भी खेलेगी।
ओली रॉबिन्सन ने इंग्लैंड के लिए इस साल चार टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए लॉर्ड्स में आयोजित 'विटैलिटी क्रिकेट मीडिया क्लब अवॉर्ड्स' में सदस्यों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बॉब विलिस के नाम वाली ट्रॉफी अपने नाम की।
रॉबिन्सन ने अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, "यह पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। इंग्लैंड की टीम से इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी करना और इस समर में जैसा प्रदर्शन मेरा रहा है, वह बेहद खास रहा है। इस सफर में निश्चित रूप से कुछ कठिन पल आए थे, जिसकी वजह से इस तरह की पहचान मिलना और भी ज्यादा मायने रखती है।'' ओली ने इस साल 4 मैचों में 23 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 2-2 बार 4 विकेट और 5 विकेट हॉल लिया है।
इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया दौरा 7 नवंबर को पर्थ के वाका में अभ्यास मैच के साथ शुरू होगा। तीन वनडे मैच 13 नवंबर (ऑप्टस, पर्थ), 15 नवंबर (एडिलेड) और 18 नवंबर (होबार्ट) को खेले जाएंगे। पांच मैचों की टी20 सीरीज 21 नवंबर को एमसीजी में शुरू होगी और इसके बाद के मैच गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, सिडनी और कैनबरा में होंगे।
इंग्लैंड टी20 टीम: हैरी ब्रुक (कप्तान), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकोम्बे, सैम करेन, लियाम डॉसन, एन्यूरिन डोनाल्ड, एडी जैक, विल जैक, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, थॉमस रेव, फिल साल्ट, ल्यूक वुड
इंग्लैंड वनडे टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकोम्बे, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जोश टंग
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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