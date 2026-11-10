क्रेग एर्विन ने टेस्ट में 21वीं सदी में रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बने
Oldest Players to Score a Double Century in Test: क्रेग एर्विन टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए। उन्होंने अफगानिस्तान के सामने शानदार बैटिंग की।
जिम्बाब्वे के अनुभवी क्रिकेटर क्रेग एर्विन ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दमदार बल्लेबाजी की। उन्होंने शारजाह के मैदान पर जिम्बाब्वे की दूसरी पारी में 279 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 206 रन बनाए। उन्होंने 23 चौके और दो छक्के लगाए। यह एर्विन के टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक है और उहोंने कीर्तिमान रचा। एर्विन ने वेस्ली मधेवेरे (नाबाद 100) के साथ 206 रनों की अटूट साझेदारी की। ऑफ स्पिनर मधेवेरे ने पहली टेस्ट सेंचुरी लगाई। शारजाह में रनों का अंबार लगा लेकिन सोमवार को मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।
एर्विन 21वीं सदी में ऐसा करने वाले इकलौते
क्रेग एर्विन टेस्ट इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 41 साल और 82 दिन की उम्र में यह कारनामा किया। एर्विन ने इंग्लैंड के पैट्सी हेंड्रेन को पछाड़ा, जिन्होंने 1930 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 41 साल की उम्र में नाबाद 205 रन बनाए थे। इंग्लैंड के जैक हॉब्स दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 41 साल और 197 दिन की उम्र में 1924 में साउथ अफ्रीका के सामने 211 रनों की पारी खेली थी। साउथ अफ्रीका के एरिक रोवन शीर्ष पर काबिज हैं। उन्होंने 1951 में इंग्लैंड के खिलाफ 42 साल और 7 दिन की उम्र में 236 रन जुटाए थे। टेस्ट क्रिकेट में कुल छह खिलाड़ी ही 40 प्लस की उम्र में दोहरा शतक जमा पाए हैं। एर्विन 21वीं सदी में टेस्ट में 40 साल की उम्र में दोहरा शतक जड़ने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं।
टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर
एरिक रोवन 42 साल 7 दिन - साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, 1951
जैक हॉब्स 41 साल 197 दिन - इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, 1924
क्रेग एर्विन 41 साल 82 दिन - जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान, 2026
पैट्सी हेंड्रेन 41 साल 0 दिन - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, 1930
ग्राहम गूच 40 साल 316 दिन - इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, 1994
डडली नर्स 40 साल 208 दिन - साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, 1951
शारजाह टेस्ट मैच में 1500+ रन बने
अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच पहले टेस्ट मैच में दोनों टीमों ने मिला कर 1500 से अधिक रन बनाये लेकिन यह मुकाबला नीरस ड्रॉ के साथ समाप्त हुआ। इस मैच में छह शतक और एक दोहरा शतक लगा, लेकिन सपाट और गेंदबाजों के लिए बेअसर पिच पर जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी घोषित नहीं करने का फैसला किया, जिससे मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल सका। जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी में पांच विकेट पर 523 रन बनाए। जिम्बाब्वे के पहली पारी में 504 के जवाब में अफगानिस्तान ने 514 रन बटोरे थे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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