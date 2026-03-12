होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
ये हैं ICC ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान, सूर्यकुमार ने लारा को पछाड़ा; टॉप पर पाकिस्तानी

Mar 12, 2026 02:52 pm IST
सूर्यकुमार यादव ICC ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तानों की लिस्ट में ब्रायन लारा से आगे निकल गए हैं। सूर्या के नेतृत्व में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम किया।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रचा। भारत बतौर मेजबान और लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इकलौती टीम है। यह भारत की सबसे छोटे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तीसरी ट्रॉफी थी। एमएस धोनी के नेतृत्व में भारत ने 2007 जबकि रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आईपीएल के बड़े-बड़े सितारों से भरी सूर्या ब्रिगेड पहले ही से खिताब की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। हर मैच में एक नए 'मैच विनर' के साथ यह दावा और पुख्ता होता चला गया। भारत ने खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा। भारत ने 255/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद न्यूजीलैंड को 159 रनों पर समेटा था।

सूर्यकुमार यादव ने ब्रायन लारा को पछाड़ा

सूर्यकुमार ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तानों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा को पछाड़ दिया है। सूर्या की टी20 वर्ल्ड कप जीतने के समय उम्र 35 साल और 175 दिन थी। वहीं, लारा की अगुवाई में वेस्टइंडीज ने 2004 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। उस वक्त लारा 35 साल और 146 दिन के थे। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा उम्र में आईसीसी ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज इमरान खान के नाम दर्ज है। इमरान की अगुवाई में पाकिस्तान ने 1992 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। इमरान तब 39 साल और 172 दिन के थे। उनके बाद रोहित शर्मा हैं। रोहित की कप्तानी में भारत ने 2025 में आईसीसी चैंपियस ट्रॉफी जीती। रोहित 37 साल और 313 के दिन थे। भारत ने जब पिछला टी20 वर्ल्ड कप जीता तब रोहित की उम्र 37 साल और 160 दिन थी।

ICC ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान

39 साल 172 दिन - इमरान खान (वनडे वर्ल्ड कप)

37 साल 313 दिन - रोहित शर्मा (चैंपियंस ट्रॉफी)

37 साल 60 दिन - रोहित शर्मा (टी20 वर्ल्ड कप)

35 साल 175 दिन - सूर्यकुमार याव (टी20 वर्ल्ड कप)

35 साल 146 दिन - ब्रायन लारा (चैंपियंस ट्रॉफी)

35 साल 25 दिन - टेम्बा बावुमा (वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप)

34 साल 362 दिन - आरोन फिंच (टी20 वर्ल्ड कप)

'महान खिलाड़ियों के साथ नाम आना खास अहसास'

सूर्यकुमार ने हाल ही में पीटीआई से कहा, ''2024 और अब 2026 में ट्रॉफी जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह बहुत ही खास अहसास है। जब हमने 2024 में जीत हासिल की थी, तब हमने सोचा था कि 2026 में अपने घरेलू मैदान पर इसे दोहराना कितना खास होगा। हमारा अगला लक्ष्य 2028 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना है। टीम अच्छी लय में है। अगर भारत उसी साल (2028 में) टी20 विश्व कप जीत जाता है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।'' रोहित और धोनी जैसे दिग्गजों से अपनी तुलना किए जाने पर सूर्यकुमार ने कहा, ''उस एलीट क्लब में शामिल होकर अच्छा लग रहा है। मैं धीरे-धीरे इसे महसूस कर रहा हूं। इतने महान खिलाड़ियों के साथ मेरा नाम आना बहुत ही खास अहसास है। मैं भविष्य में भी ऐसा करने की कोशिश करूंगा और भारत को और अधिक ट्रॉफियां दिलाने में मदद करना चाहूंगा।''

