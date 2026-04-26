वैभव सूर्यवंशी शतक लगाने के बाद हुए चोटिल, स्टाफ के कंधे के सहारे मैदान से बाहर गए
राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शनिवार को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर चले गए थे। वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ 103 रनों की दमदार पारी खेली।
राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की चोट ने टीम की टेंशन बढ़ा दी है। शनिवार को जयपुर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने दमदार शतक लगाया। हालांकि फील्डिंग करते समय उन्हें दाईं जांघ में समस्या हुई, जिसके कारण वह जमीन पर लेट गए थे। हालांकि ट्रीटमेंट के बाद भी उनको राहत नहीं मिली, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स के सपोर्ट स्टॉफ ने उन्हें कंधे का सहारा देकर मैदान के बाहर तक ले गए। सूर्यवंशी ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में 32 रन पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए लीग का अपना दूसरा और इस सत्र का पहला शतक जड़ा। इस सत्र में इससे पहले वह तीन तूफानी अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। सूर्यवंशी ने अपनी 37 गेंद की पारी के दौरान पांच चौके और 12 छक्के जड़े।
सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के चौथे ओवर में कवर पर फील्डिंग कर रहे वैभव सूर्यवंशी अंतिम गेंद पर ईशान किशन के शॉट को रोकने के प्रयास में तेजी से दौड़े। हालांकि कुछ दूर भागने पर ही उन्हें अपनी जांघ में समस्या हुई और वह वहीं रुक गए। वैभव सूर्यवंशी अपनी हैमस्ट्रिंग को पकड़कर बैठ गए, जिसके बाद मेडिकल टीम उन्हें कंधे के सहारे मैदान के बाहर तक ले गई। हालांकि बाद में पता चला कि उन्हें क्रैप आ रहे थे। क्योंकि उन्होंने करीब 14 ओवर तक बल्लेबाजी की थी और फिर फील्डिंग भी कर रहे थे।
सूर्यवंशी ने अपनी 36वीं गेंद पर साकिब हुसैन (62 रन देकर एक विकेट) की गेंद पर छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक अपने नाम किया। इससे आगे उनका खुद का पिछले साल बनाया गया 35 गेंद का शतक और अप्रैल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए क्रिस गेल का 30 गेंद का शतक मौजूद है।
विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (74 रन) और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (57 रन) की अर्धशतकीय पारियां 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी (103 रन) के इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के तीसरे सबसे तेज शतक पर भारी पड़ी जिससे सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से शिकस्त देकर लगातार चौथी जीत दर्ज की।
बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सूर्यवंशी (103 रन) के 36 गेंद में आईपीएल के इतिहास के तीसरे सबसे तेज शतक और ध्रुव जुरेल (51 रन) के साथ उनकी दूसरे विकेट के लिए 112 रन साझेदारी की बदौलत छह विकेट पर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए 18.3 ओवर में पांच विकेट पर 229 रन बनाकर अपनी पांचवीं जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद इस तरह आठ मैच में 10 अंक से राजस्थान रॉयल्स को हटाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स की टीम इतने ही अंक से चौथे नंबर पर खिसक गई।
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