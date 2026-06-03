वैभव सूर्यवंशी के क्रेज के सामने ब्रॉडकास्टर भी हुए मजबूर, इंडिया ए मैचों को भी करेंगे लाइव टेलीकास्ट
आईपीएल 2026 के दौरान वैभव सूर्यवंशी के नाम का बोलबाला रहा। वैभव इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और सबसे चर्चित खिलाड़ी रहे और इस वजह से आगामी ट्राई सीरीज का ब्रॉब्रॉडकास्टर सीधा प्रसारण करेंगेय
वैभव सूर्यवंशी का क्रेज़ अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है और ऐसा लगता है कि इसने ब्रॉडकास्टर्स को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इंडिया ए टीम में उनके शामिल होने से लोगों में काफी दिलचस्पी जागी है, जिसके चलते अधिकारियों ने श्रीलंका में होने वाली आगामी ट्राई-सीरीज (जिसमें भारत, अफ़गानिस्तान और मेजबान टीम शामिल हैं) का टीवी पर प्रसारण करने का फ़ैसला किया है। इंडिया ए टीम की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं, लेकिन इस सीरीज का आकर्षण 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी हैं। उन्होंने हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में ऑरेंज कैप की दौड़ में 776 रन बनाकर धूम मचा दी थी। उनकी मौजूदगी ने इस ट्राई-सीरीज का रुतबा बढ़ा दिया है और अधिकारियों को इस पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है।
9 जून से शुरू होगी सीरीज
यह ट्राई-सीरीज 9 से 21 जून तक चलेगी और इसका प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स और सोनी लिव पर किया जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर के तौर पर, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास श्रीलंका में खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों के प्रसारण के अधिकार हैं। नेटवर्क के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण पूरे कवरेज के साथ किया जाएगा।
हाल के दिनों में सोनी क्रिकेट के मैचों से दूर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट उसके प्रतिद्वंद्वी चैनल जियो हॉटस्टार पर दिखाए जा रहे थे। ऐसे में सोनी ने क्रिकेट जगत में छाए सूर्यवंशी के क्रेज़ का फ़ायदा उठाने का फैसला किया है। जाहिर है, इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली द्विपक्षीय सीरीज के प्रसारण के अधिकार भी सोनी के पास ही हैं। क्रिकबज की 18 मई की रिपोर्ट के अनुसार, यह सीरीज अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े में खेली जाएगी। इन दोनों सीरीज के बीच लंका प्रीमियर लीग भी होनी है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसका प्रसारण जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सोनी नेटवर्क ने घोषणा की, "सूर्यवंशी एक्सप्रेस आ रही है, जो एक जबरदस्त ट्राई-सीरीज के मंच पर अपनी चमक बिखेरेगी।" यह एक दिवसीय ट्राई-सीरीज होगी, जिसका आयोजन दाम्बुला में किया जाएगा। इस बीच, उन तीन टी 20 मैचों को लेकर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है, जिनके दो टेस्ट मैचों की सीरीज में जोड़े जाने की उम्मीद है। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और एसएलसी के बीच चल रही चर्चाओं से परिचित लोगों का मानना है कि तीन मैचों की टी 20 सीरीज को मंजूरी मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। फिलहाल, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में बीसीसीआई ने घोषणा की कि ऋतुराज गायकवाड़ उप-कप्तान रियान पराग की जगह लेंगे, जो अभी चोट से उबर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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