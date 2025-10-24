मां कसम खाओ… तलाक से जुड़े मामले पर HC ने की ऐसी टिप्पणी, युजवेंद्र चहल को यकीन ही नहीं हुआ!
संक्षेप: तलाक से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का ध्यान खींचा है। इतना कि उन्होंने उस पर इंस्टाग्राम स्टोरी ही लगा दी इस टिप्पणी के साथ कि मां कसम पलटना नहीं इस फैसले से। हालांकि बाद में उन्होंने वो इंस्टा स्टोरी डिलीट कर दी।
भारत के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल निजी जिंदगी में बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा के साथ उनकी शादी नहीं चली। दोनों का तलाक हो गया। दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस बीच एलीमनी यानी भरण-पोषण को लेकर एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है कि युजवेंद्र चहल को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने न्यूज का स्क्रीनशॉट लेकर उसे इंस्टा स्टोरी बना दिया। साथ में लिखा- मां कसम खाओ कि पलटोगे नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने वो स्टोरी डिलीट कर दी।
युजवेंद्र चहल ने ऐसा क्यों किया? निजी जिंदगी का उनका दर्द छलका? या उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि भरण-पोषण पर कोई अदालत इस तरह का आदेश या इस तरह की टिप्पणी भी कर सकती है? चहल को भी अपनी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा को एलिमनी के रूप में भारी-भरकम राशि अदा करनी पड़ी थी। हो सकता है कि कोर्ट के फैसले को पढ़कर उनका वही दर्द उभरा हो। वजह जो भी हो, यकीनी तौर पर कुछ कह नहीं सकते लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट की टिप्पणी ने स्टार क्रिकेटर का ध्यान खींचा है।
हाई कोर्ट की टिप्पणी
दरअसल इसी हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने भरण-पोषण को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने तलाक और भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में अपने 37 पेज के फैसले में टिप्पणी की कि आर्थिक तौर पर आत्म-निर्भर और स्वतंत्र पार्टनर एलिमनी की अधिकारी नहीं है। वित्तीय रूप से स्वतंत्र पत्नी अपने पति से एलिमनी की मांग नहीं कर सकती।
मामले में महिला रेलवे ट्रैफिक सर्विस में ग्रुप ए ऑफिसर है। एक फैमिली कोर्ट ने उसके वकील पति की याचिका पर क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दे दी थी। महिला ने उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए एलीमनी की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
युजवेंद्र चहल की इंस्टा स्टोरी
युजवेंद्र चहल ने हाई कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी खबर के स्क्रीनशॉट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दिया। अब डिलीट हो चुके इंस्टा स्टोरी में चहल ने ये लिखा, 'मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस डिसीजन से।'
धनश्री के साथ युजवेंद्र चहल की शादी नहीं हुई सफल
युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में धनश्री से शादी की थी। लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी और जून 2022 में दोनों अलग-अलग रहने लगे। तलाक, गुजारा भत्ता और एलिमनी को लेकर दोनों में लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार 20 मार्च 2015 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों के तलाक पर मुहर लगा दी। चहल को एलिमनी के तौर पर धनश्री वर्मा को एकमुश्त 4.75 करोड़ रुपये की एलिमनी यानी भरण-पोषण देना पड़ा।
