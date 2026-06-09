दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के कप्तान और इस खिलाड़ी पर बैठी जांच, नाइटक्लब से जुड़ा है मामला
इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन के खिलाफ नाइटक्लब मामले में जांच बैठ गई है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड दूसरे टेस्ट से पहले हुए इस मामले से खुश नहीं है।
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के खेमे में एक विवाद ने जन्म ले लिया है। इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑलराउंडर गस एटकिंसन पर टीम के प्रोटोकॉल्स को तोड़ने का आरोप है, जिसके लिए जांच शुरू हो गई है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद दो खिलाड़ियों से जुड़ी एक घटना की जांच कर रहा है। इंग्लैंड की टीम ने लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 115 रनों से जीता था।
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सोमवार की सुबह एक नाइटक्लब में हुई घटना के समय स्टोक्स और एटकिंसन वहां मौजूद थे। बोर्ड ने एक बयान में कहा, "ECB अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जांच कर रहा है। सोमवार तड़के एक नाइटक्लब में हुई घटना के समय बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन वहां पर मौजूद थे।"
ईसीबी ने कहा है कि आगे कोई भी कदम उठाने से पहले वे और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। बोर्ड ने अपने बयान में कहा है, "हम अभी और जानकारी जुटा रहे हैं और दूसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा सही समय पर की जाएगी।" इस घटनाक्रम से दूसरे टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धता पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी तक इस मैच के लिए अपनी टीम की घोषणा नहीं की है। इतना ही नहीं, ईसीबी ने इस मामले को क्रिकेट रेगुलेटर्स को भी रिपोर्ट किया है। ईसीबी ने कहा है, "क्रिकेट रेगुलेटर को सूचित कर दिया गया है और जब भी संभव होगा, हम आगे की जानकारी देंगे।"
यह घटना इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए एक अनचाही रुकावट की तरह है, खासकर तब जब स्टोक्स टीम की कप्तानी कर रहे हैं और एटकिंसन पहले टेस्ट में अहम खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। इस तेज गेंदबाज ने मैच में सात विकेट अपने नाम किए थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल, ECB ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और जांच पूरी होने के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है। दूसरा टेस्ट दोनों टीमों के बीच 17 जून से लंदन के द ओवल में खेला जाना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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