अश्लील ऑडियो, लीक टेप, टैक्स फ्रॉड और... अब गायब ही हो गए इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान!

संक्षेप: पॉल कोलिंगवुड आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने तब आए थे जब पिछले साल दिसंबर में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में तीसरा टेस्ट चल रहा था। उनकी कप्तानी में ही इंग्लैंड पहली बार विश्व कप विजेता बना। वह अभी टीम के असिस्टेंट कोच हैं लेकिन काफी समय से गायब हैं।

Fri, 17 Oct 2025 10:17 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एशेज सीरीज टेस्ट क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज मानी जाती है। इसे लेकर न सिर्फ दोनों देशों बल्कि दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों में गजब का क्रेज दिखता है। इसमें हिस्सा लेने वाले क्रिकेटरों के लिए ये किसी भी अन्य टूर्नामेंट या सीरीज से कहीं ज्यादा मायने रखता है। आगामी एशेज से पहले इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच पॉल कोलिंगवुड ही गायब हो गए हैं। किसी ने गायब नहीं किया है बल्कि वो खुद ही 'व्यक्तिगत वजहों' से गायब हो गए हैं। उन्हें आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर पिछले साल दिसंबर में देखा गया है। इंग्लैंड को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने वाले कप्तान की हालत आज ये हो गई है कि उन्हें दुनिया से मुंह छिपाना पड़ रहा है।

एशेज के दौरान कोच की भूमिका में नहीं दिखेंगे

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पॉल कोलिंगवुड को एशेज सीरीज के दौरान शायद ही इंग्लैंड के कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ में जगह दी जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंग्लैंड को पहली बार वर्ल्ड कप जिताकर गौरवशाली इतिहास रचने वाले कप्तान को दुनिया से मुंह छिपाना पड़ रहा है? जवाब है- विवाद। पहले कई लड़कियों के साथ कामुक और अश्लील बातचीत के ऑडियो लीक हुए। छवि धूमिल हुई। रही सही कसर भारी-भरकम टैक्स फ्रॉड से जुड़े मामले ने पूरी कर दी। अब वह गायब ही हो गए हैं।

आखिरी बार मीडिया के सामने दिसंबर 2024 में दिखे थे

पॉल कोलिंगवुड की ही कप्तानी में इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। 2010 के टी20 वर्ल्ड कप में वह इंग्लिश टीम के कप्तान थे और फाइनल में विजयी रन उनके ही बल्ले से निकले थे।

पॉल कोलिंगवुड आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने तब आए थे जब पिछले साल दिसंबर में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में तीसरा टेस्ट चल रहा था। उन्हें मार्च 2022 में वेस्टइंडीज के साथ 3 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए इंग्लैंड का अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया था। एशेज में करारी हार के बाद क्रिस सिल्वरवुड को बर्खास्त करने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

विवादों से पुराना नाता

उस वेस्टइंडीज दौरे के साथ ही वह विवादों में आ गए। बारबडोस के समुद्र तट पर एक महिला को किस करती हुईं उनकी तस्वीरें सामने आईं। कोच के तौर पर भी वह छाप नहीं छोड़ पाए। तीसरे और निर्णायक टेस्ट में वेस्टइंडीज के हाथों इंग्लैंड को 10 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी।

सेक्स स्कैंडल और ऑडियो टेप

वेस्टइंडीज दौरे पर महिला के साथ किस की तस्वीरें सामने आने के बाद अप्रैल 2023 में पॉल कोलिंगवुड को लेकर पूर्व क्रिकेटर ग्रीम स्वान ने कुछ ऐसा दावा किया कि तूफान मच गया। रिग बिज पॉडकास्ट में स्वान ने दावा किया कि क्रिकेटरों के बीच कोलिंगवुड की एक अश्लील ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल है। लीक हुए उस कथित ऑडियो क्लिप में कोलिंगवुड की अलग-अलग महिलाओं के साथ कई महिलाओं के साथ कामुक और अश्लील बातचीत की रिकॉर्डिंग थी।

कोलिंगवुड 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी नकारात्मक वजहों से चर्चा में आए थे। दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच से ठीक एक दिन पहले वह केप टाउन में एक स्ट्रिप क्लब में देखे गए थे। तब उन पर 1000 पाउंड का जुर्माना भी लगा था। यह संयोग ही था कि अगले दिन मैच में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे।

टैक्स फ्रॉड केस

कोलिंगवुड को हाल ही में एचएम रेवेन्यू ऐंड कस्टम्स से बड़ा कानूनी झटका लगा जिसने उन्हें 196000 पाउंड का टैक्स जमा करने का आदेश दिया। ये भारतीय रुपये में करीब 2 करोड़ रुपये होता है। मामला एक पर्सनल सर्विसेज कंपनी 'पीडीसी राइट्स' के इस्तेमाल से जुड़ा है। उन पर आरोप था कि उसके जरिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप डील से जुड़ी कमाई को कॉर्पोरेट अर्निंग दिखाकर टैक्स बिल को घटाया था। इस मामले में आदेश हुआ कि स्लेजेंगर और क्लाइड्सडेल बैंक जैसे ब्रैंड से हुई कमाई सेल्फ-इम्प्लॉयमेंट इनकम माना जाएगा, न कि कॉर्पोरेट कमाई। कोलिंगवुड ने उस फैसले के खिलाफ अपील की थी लेकिन उसमें उनकी हार हुई और उन्हें अब पूरा भुगतान करना होगा।

