दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2025 में खोला जीत का खाता, ताजमिन ब्रिट्स ने उड़ाई न्यूजीलैंड की धज्जियां
New Zealand Women vs South Africa Women: दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। सलामी बल्लेबाज ताजमिन ब्रिट्स के बल्ले से शतक निकला।
दक्षिण अफ्रीका का आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में जीत का खुल गया है। दक्षिण अफ्रीका ने टूर्नामेंट में अपने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से धूल चटाई। न्यूजीलैंड ने सोमवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में 232 रनों का टारगेट दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 40.5 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से विजयी परचम फहरा दिया। न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है। ताजमिन ब्रिट्स ने न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाई। सलामी बल्लेबाज ताजमिन के बल्ले से शतक निकला। उन्होंने 89 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की बदौलत 101 रनों की पारी खेली। 34 वर्षीय ताजमिन को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।
लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (14) तीसरे ओवर में जेस केर का शिकार बन गईं। इसके बाद, ताजमिन ने सुने लुस के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 159 रनों की दमदार पार्टनरशिप की और न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। ली ताहुहु ने 32वें ओवर में ताजमिन को बोल्ड किया। अमेलिया केर ने मारिजैन कप्प (14) और एनेके बॉश (0) को अपने जाल में फंसाया। हालांकि, लुस दूसरे छोर पर डटी रहीं और दक्षिण अफ्रीका को जिताकर लौटीं। उन्होंने 114 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और एक सिक्स शामिल है। उन्होंने विजयी चौका लगाया। सिनालो जाफ्ता 6 रन बनाकर नाबाद रहीं।
इससे पहले, न्यूजीलैंड टीम टॉस जीतकर बैटिंग करने के बाद 47.5 ओवर में 231 रनों पर ढेर हुई। दक्षिण अफ्रीका के लिए नोंकुलुलेको मलाबा ने (10 ओवर में 40 रन देकर चार विकेट) घातक गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने अपनी शानदार लय को जारी रखते हुए एक और बेहतरीन पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ठोकने वाली डिवाइन ने 85 रन बनाए। उन्होंने 98 गेंदों का सामना करते हुए नौ चौके जमाए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 विजेता कप्तान डिवाइन का यह 300वां इंटरनेशनल मैच था।
डिवाइन ने एक छोर से विकेटों के पतन के बीच 65 गेंदों में अपना 17वां वनडे अर्धशतक पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन लगातार दूसरे मैच में शतक जड़ देंगी लेकिन वह 45वें ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर मलाबा की अंदर आती गेंद पर गच्चा खाकर बोल्ड हो गईं। उनके आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की पारी ज्यादा देर नहीं टिकी। मलाबा ने चारों विकेट अपने दूसरे स्पैल में लिए। उनका दूसरा स्पैल 39वें ओवर में शुरू हुआ और उन्होंने अपने आखिरी पांच ओवर में 18 रन पर चार विकेट लिए। मलाबा ने पहले खतरनाक ब्रुक हॉलिडे (37 गेंदों में 45 रन) को आउट किया, जिन्होंने डिवाइन के साथ 86 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड की पारी को रफ्तार दी थी।
न्यूजीलैंड के बेहद खराब आगाज किया था। 350वां इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दिग्गज सूजी बेट्स (0) पहली ही गेंद पर विकेट गंवा बैठीं। जॉर्जिया प्लिमर (31 रन, 68 गेंद) और अमेलिया केर (17 रन) रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखीं। डिवाइन के क्रीज पर आने के बाद टीम की रन गति में कुछ सुधार हुआ और न्यूजीलैंड ने 25 ओवर में दो विकेट पर 101 रन बना लिए। प्लिमर की धीमी पारी का अंत क्लो ट्रयोन (43 रन पर एक विकेट) की गेंद पर हुआ। इसके बाद क्रीज पर आईं हालिडे ने आक्रामक बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को परेशान किया। उन्होंने शानदार ड्राइव और बैकफुट पंच से चौके लगाकर रन गति को तेज किया। मलाबा ने हालांकि एक ही ओवर में उन्हे और मैडी ग्रीन (चार) को आउट कर दक्षिण अफ्रीका की मैच में वापसी करा दी। (भाषा इनपुट के साथ)