न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का बड़ा धमाका, अब IPL की तर्ज पर शुरू होगी 'NZ20' लीग
न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने वैश्विक टी20 सर्किट में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से अपनी नई फ्रेंचाइजी आधारित टी20 लीग 'NZ20' शुरू करने का फैसला किया है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड यानी NZC भी अब दुनिया के तमाम बड़े क्रिकेट बोर्ड्स की राह पर चलने का मन बना चुका है। वैश्विक टी20 सर्किट में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से अपनी नई फ्रेंचाइजी आधारित टी20 लीग 'NZ20' को घरेलू क्रिकेट के लिए प्राथमिक विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय न्यूजीलैंड में क्रिकेट के भविष्य और इसके व्यावसायिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है।
पिछले 21 वर्षों से न्यूजीलैंड में टी20 क्रिकेट के रूप में 'सुपर स्मैश' खेला जा रहा है, लेकिन बदलती वैश्विक परिस्थितियों और आईपीएल (IPL) जैसी लीगों की सफलता को देखते हुए बोर्ड ने अब दो दशक के बाद बदलाव का मन बनाया है। NZC बोर्ड की चेयरपर्सन डायना पुकेतापु-लिंडन ने स्पष्ट किया कि बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया की 'बिग बैश लीग' (BBL) में विस्तार करने और अपनी खुद की 'NZ20' लीग शुरू करने के बीच गहन चर्चा की। इसी वजह से बोर्ड ने घरेलू पहचान को बनाए रखने और उसे नया रूप देने के लिए NZ20 के पक्ष में फैसला सुनाया।
हालांकि, यह अभी अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन बोर्ड की प्राथमिकता अब पूरी तरह से NZ20 के लिए लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक समझौतों को अंतिम रूप देने पर है। डेलॉयट (Deloitte) की रिपोर्ट और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि न्यूजीलैंड के पास अपनी एक मजबूत ग्लोबल ब्रांड वैल्यू है। विशेष रूप से महिला क्रिकेट टीम के टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने और पुरुष क्रिकेट टीम के निरंतर शानदार प्रदर्शन ने इस लीग के लिए एक ठोस जमीन तैयार की है।
NZ20 लीग में महिला टी20 प्रतियोगिता को समान महत्व और दृश्यता दी जाएगी। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टीमों का प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय आधार पर हो ताकि स्थानीय फैंस अपने सितारों को लाइव देख सकें। वहीं, बोर्ड मालिकाना हक और इक्विटी जैसे गंभीर मसलों पर भी बातचीत कर रहा है।
डायना पुकेतापु-लिंडन के अनुसार, "यह न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक रोमांचक समय है। हम एक ऐसा परिणाम चाहते हैं जो यहां के खेल के हितों की सबसे अच्छी सेवा करे।" बोर्ड का मानना है कि NZ20 लीग न केवल आर्थिक रूप से बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि युवा क्रिकेटरों को भी विश्व स्तरीय मंच प्रदान करेगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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