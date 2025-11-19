सचिन, द्रविड़ और कोहली से भी आगे निकले शाई होप; ये कमाल करने वाले बने दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

संक्षेप: वेस्टइंडीज के कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज शाई होप ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, जो दुनिया में कोई और नहीं कर सका। उन्होंने न्यूजीलैंज के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक जड़ने के बाद कमाल किया।

शाई होप ने न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरे वनडे में तूफानी शतकीय पारी खेली। वेस्टइंडीज के कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज होप ने नेपियर के मैदान पर 69 गेंदों में 109 रन बनाए। उन्होंने 13 चौके और चार छक्के जड़े। यह होप के वनडे करियर का 19वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 23वां शतक था। बारिश के कारण मैच 34 ओवर का कर दिया गया था। वेस्टइंडीज ने 34 ओवर में 247/9 का स्कोर बनाया लेकिन मेजबान न्यूजीलैंड ने तीन गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया और सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली। 32 वर्षीय होप के शतक पर भले ही पानी फिर मगर उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, जो फिलहाल दुनिया में कोई और बल्लेबाज नहीं कर सका।

दरअसल, होप सभी 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले इकलौत खिलाड़ी बन गए है। वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से आगे निकल चुके हैं। द्रविड़ अपने समय में सभी 10 टेस्ट खेलने वाले देशों में और सभी 9 टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ टेस्ट शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। द्रविड़ के रिटायर होने के बाद साल 2017 में अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट दर्जा प्राप्त हुआ था। सचिन ने भी उन सभी 9 टीमों के खिलाफ टेस्ट शतक बनाया, जो उनके रिटायरमेंट से पहले टेस्ट क्रिकेट खेल रही थीं। सचिन ने 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा।