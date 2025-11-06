NZ vs WI: दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने लिया बदला, वेस्टइंडीज को रोमांचक मुकाबले में 3 रन से हराया
संक्षेप: मार्क चैपमैन ने 28 गेंदों पर 78 रन की चमकदार पारी खेली जिससे न्यूजीलैंड ने गुरुवार को ऑकलैंड में दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को तीन रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है।
चैपमैन ने अपनी पारी में छह चौके और सात छक्के लगाए। उन्होंने केवल 19 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण न्यूजीलैंड ने नौवें से 16वें ओवर तक 100 रन जोड़े और पांच विकेट पर 207 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।
चैपमैन के अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने 14 गेंदों में नाबाद 28 और मिशेल सैंटनर ने आठ गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए। टिम रॉबिन्सन ने शीर्ष क्रम में 39 रन का योगदान दिया।
वेस्टइंडीज की तरफ से रोस्टन चेज ने 4 ओवर में 33 रन देकर सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। रोमारियो शेफल्ड, जेसन होल्डर और मैथ्यू फोर्ड को 1-1 विकेट मिले।
इसके जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 13 ओवर के बाद उसका स्कोर छह विकेट पर 94 रन था।
लेकिन रोवमैन पॉवेल (16 गेंदों में 45 रन), रोमारियो शेफर्ड (16 गेंदों में 34 रन) और मैथ्यू फोर्ड (13 गेंदों में नाबाद 29 रन) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने अच्छी वापसी की लेकिन आखिर में उसकी टीम आठ विकेट पर 204 रन ही बना सकी।
इस तरह मेजबान न्यूजीलैंड ने इस रोमांचक मुकाबले को 3 रन से जीत लिया। मेजबान टीम की ओर से मिचेल सैंटनर और ईश सोढ़ी ने 3-3 विकेट चटकाए। काइल जेमिसन और जैकब डफी को 1-1 कामयाबी मिली।
सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा। पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने 7 रन से जीत हासिल की थी। उसने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 164 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 157 रन बना सकी थी। अब दूसरा टी20 न्यूजीलैंड के जीतने के बाद सीरीज रोमांचक हो गई है।