डेरिल मिचेल ने पूरे किए 6000 रन, ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के 15वें बल्लेबाज बने

संक्षेप: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने रविवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। वह ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के 15वें बल्लेबाज बन गए हैं।

न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने रविवार को 6000 इंटरनेशनल रन पूरे किए। मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने तीसरे मुकाबले में 24 गेंद में 41 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने दो चौक और तीन छक्के लगाए। न्यूजीलैंड ने तीसरे टी-20 के रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज पर नौ रनों से जीत दर्ज की। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली हैं। ईश सोढ़ी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।

डेरिल मिचेल ने 175 इंटरनेशनल मैचों में 39.42 के औसत से 6032 रन बनाए हैं। उन्होंने 11 शतक और 34 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 26 विकेट लिए हैं। 88 टी20 मैचों में मिचेल ने 27 के औसत से 1674 रन बनाए हैं। उन्होंने 80 पारियों में आठ अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 72 है। मिचेल ने 55 मैचों में 51.60 के औसत से 2219 रन बनाए। 33 टेस्ट में उन्होंने 2139 रन बनाए। उन्होंने पांच शतक और 15 अर्धशतक लगाए।

केन विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 373 मैचों में 48.37 की औसत से 19,107 रन बनाए हैं, जिसमें 443 पारियों में 48 शतक और 102 अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 251 है। मैच की बात करें तो जैमीसन ने गुरुवार को दूसरे मैच में भी आखिरी ओवर फेंका था जिसे न्यूजीलैंड ने तीन रन से जीत लिया था। वेस्टइंडीज ने पहला मैच सात रन से जीता था। तीनों मैचों का फैसला अंतिम ओवर में हुआ है।

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 177 रन का स्कोर खड़ा किया। फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने 13वें ओवर में 88 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे जिससे लग रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से जीत जाएगा। लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने 34 गेंद में 49 और शमर स्प्रिंगर ने 20 गेंद में 39 रन बना दिए। जिससे वेस्टइंडीज को अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रन की दरकार थी। शेफर्ड और अकील होसेन क्रीज पर थे।