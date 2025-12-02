Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़NZ vs WI Christchurch Test West Indies bowlers wreak havoc on Day 1 New Zealand 231-9
क्राइस्टचर्च टेस्ट: पहले दिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का कहर, न्यूजीलैंड 231-9

क्राइस्टचर्च टेस्ट: पहले दिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का कहर, न्यूजीलैंड 231-9

संक्षेप:

केन विलियम्सन के अर्धशतक और माइकल ब्रेसवेल की 47 रन की पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन 9 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे इस टेस्ट में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

Tue, 2 Dec 2025 03:18 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंची वेस्टइंडीज की टीम ने तीन टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार शुरुआत की है। क्राइस्टचर्च टेस्ट में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कैरेबियाई गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड के 9 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। मेजबान टीम की तरफ से केन विलियम्सन और माइकल ब्रेसवेल ही वेस्टइंडीज की कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने कुछ प्रतिरोध बताया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए। मेहमान टीम ने 6 गेंदबाजों को आजमाया और हर किसी ने विकेट लेकर दिखाया। खराब रोशनी की वजह से पहले दिन सिर्फ 70 ओवर का खेल हो पाया।

न्यूजीलैंड का पहला विकेट 1 रन के स्कोर पर डेवन कॉनवे के रूप में गिरा। वह खाता तक नहीं खोल पाए। लेकिन उसके बाद कप्तान टॉम लैथम और पूर्व कप्तान केन विलियम्सन ने दूसरे विकेट के लिए 93 रन की शानदार साझेदारी की। विलियम्सन 102 गेंदों में 52 रन बनाकर ग्रीव्स का शिकार बने। वह न्यूजीलैंड की तरफ से टॉप स्कोरर रहे।

माइकल ब्रेसवेल अर्धशतक से चूक गए। वह 47 रन बनाकर आउट हुए। टॉम ब्लंडेल ने 29 , टॉम लेथम ने 24 रन और नार्थ स्मिथ ने 23 रन का योगदान दिया। विल यंग ने 14 रन बनाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जैक फोल्क्स और जैकब डफी 4-4 रन बनाकर नाबाद रहे।

वेस्टइंडीज की तरफ से केमार रोच, ओजे शील्ड्स और जस्टिन ग्रीव्स ने 2-2 विकेट झटके। जायडेन सील्स, जोहानन लेन और रोस्टन चेज ने 1-1 विकेट झटके।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Cricket News Kane Williamson West Indies Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |