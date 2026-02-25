सुपर-8 के अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना मेजबान श्रीलंका से, कौन मारेगा बाजी?
NZ Vs SL Live Score: टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने हैं। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए श्रीलंका के लिए यह मैच जीतना अनिवार्य है, वहीं न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश के कारण धुलने के बाद उनके लिए यह मुकाबला बेहद अहम है।
NZ Vs SL Live Score: नमस्कार, विश्व कप की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। कोलंबो के ऐतिहासिक आर. प्रेमदासा स्टेडियम से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, जहां आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 के अहम मुकाबले में श्रीलंका और न्यूजीलैंड आमने-सामने हैं। श्रीलंका के लिए यह मुकाबला मस्ट विन है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए भी इस मैच को जीतना बेहद अहम है।
सुपर-8 का यह मुकाबला श्रीलंका के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि मेजबान टीम सुपर-8 का अपना पहला मुकाबला इंग्लैंड के हाथों हार चुकी है। न्यूजीलैंड ने भी सुपर-8 के मुकाबले में अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं की है, क्योंकि उसका पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था और एक अंक मिले थे।
न्यूजीलैंड की टीम एक लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर लौट रही है। कप्तान मिचेल सेंटनर ने स्वीकार किया कि बारिश के कारण हुए वाशआउट के बाद ऐसा लग रहा है जैसे वे कई दिनों से नहीं खेले हैं। कीवी टीम के लिए चुनौती कोलंबो की धीमी पिचों पर खुद को ढालने की होगी, जहां स्पिन का बोलबाला रहने वाला है। आंकड़ों के अनुसार, श्रीलंका में इन दोनों टीमों के बीच खेले गए 10 टी-20 मैचों में न्यूजीलैंड 5-4 से मामूली बढ़त बनाए हुए है।
पिच और मौसम: आज के मैच के लिए एक 'फ्रेश पिच' का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्पिनरों की भूमिका अहम रहेगी। आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है, लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश की संभावना नहीं है।
संभावित एकादश (Probable XI):
• श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, पवन रथनायके, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेलालेज, दुशान हेमंथा, दुश्मंत चमीरा, महीश तीक्षणा, दिलशान मदुशंका।
• न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट, फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन।
क्या श्रीलंका अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर टूर्नामेंट में वापसी करेगी, या कीवी स्पिनर ईश सोढ़ी और कप्तान सेंटनर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ देंगे? पल-पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।