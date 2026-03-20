NZ vs SA LIVE Score: साउथ अफ्रीका की हालत खस्ता, न्यूजीलैंड को मिली छठी सफलता; क्रीज पर लिंडे

NZ vs SA Live Score, New Zealand vs South Africa 3rd T20I Updates: आज न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 मैच खेला जा रहा है। मेजबान न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है।

12NZ vs SA Live Score: आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। मेजबान न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। दोनों टीम पांच मैचों की सीरीज फिलहल 1-1 की बराबरी पर है। केशव महाराज की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने पहला मैच सात विकेट से अपने नाम किया जबकि मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली टीम ने दूसरे टी20 में 68 रनों से जीत दर्ज कर धमाकेदार वापसी की।

साउथ अफ्रीका 75/6 (12 ओवर)* NZ vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की आधी टीम 46 रनों पर ढेर हो गई है। जेसन स्मिथ 7 गेंदों में 10 रन ही बना सके। उन्हें सेंटनर ने सातवें ओवर में अपने जाल में फंसाया। वहीं, मैककॉन्ची ने आठवें ओवर में रुबिन हरमन को बोल्ड किया। वह 8 गेंदों में चार रन ही जुटा पाए। जिमी नीशम ने 12वें ओवर में डियान फॉरेस्टर (17) का शिकार किया। जॉर्ज लिंडे 11 और गेराल्ड कोएत्जी 1 रन बनाकर खेल रहे हैं।

NZ vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका ने शुरुआती छह ओवर में तीन विकेट गंवाकर 36 रन जोड़े। साउत अफ्रीका ने पावरप्ले में मुल्डर के अलावा कॉनर एस्टरहुइजन (8 गेंदों में 15) और टोनी डी जोरजी (8 गेंदों में 15) का विकेट गंवाया। एस्टरहुइजन को न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर ने पांचवें जबकि बेन सियर्स ने जोरजी को छठे ओवर में आउट किया। जेसन स्मिथ 9 और रुबिन हरमन 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

NZ vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका ने खराब आगाज किया है। वियान मुल्डर चार गेंद खेलने के बावजूद खाता नहीं खोल सके। उन्हें लॉकी फर्ग्यूसन ने दूसरे ओवर में कोल मैककॉन्ची को कैच कराया। टोनी डी जोरजी (6)* का साथ देने के लिए विकेटकीपर कॉनर एस्टरहुइजन उतरे हैं।

NZ vs SA Live Score: न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन- डेवोन कॉनवे, टॉम लैथम (विकेटकीपर), टिम रॉबिन्सन, निक केली, बेवोन जैकब्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, कोल मैककॉन्ची, काइल जैमीसन, बेन सियर्स, लॉकी फर्ग्यूसन

साउथ अफ्रीका प्लेइंग इलेवन- वियान मुल्डर, टोनी डी जोरजी, कॉनर एस्टरहुइजन (विकेटकीपर), रुबिन हरमन, जेसन स्मिथ, डियान फॉरेस्टर, जॉर्ज लिंडे, गेराल्ड कोएत्ज़ी, केशव महाराज (कप्तान), नकोबानी मोकोएना, लुथो सिपामला

NZ vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की बॉलिंग यूनिट ने बे ओवल में आयोजित पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था और विरोधी टीम को 15 ओवर के अंदर 91 रन पर ढेर कर दिया। नकोबानी मोकोएना ने बॉल से कमाल करते हुए सिर्फ 26 रन देकर तीन विकेट चचटका थे। सेडन पार्क में दूसरे मैच में भी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स अच्छे टच में दिखे और नियमित अंतराल पर विकेट लिए लेकिन डेवोन कॉनवे (49 गेंदों में 60) के अर्धशतक के दम पर न्यजीलैंड ने 175/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा। जोश क्लर्कसन नाबाद 26 रन बनाकर दूसरे बड़े स्कोरर रहे।

NZ vs SA Live Score: 176 का टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम 15.3 ओवर में 107 रन पर आउट हो गई थी। उसके बल्लेबाजों को पिच की गति और उछाल से सामंजस्य बिठाने में परेशानी हुई। उनकी टाइमिंग सही नहीं थी जिसके कारण उसके सभी बल्लेबाज कैच आउट हुए। साउथ अफ्रीका ने अपने आखिरी छह विकेट 40 रन पर गंवाए। जॉर्ज लिंडे (12 गेंदों में 33) की तूफानी पारी के दम पर मेहमान टीम 100 का आंकड़ा पार सकी थी। न्यूजीलैंड के लिए सियर्स ने 14 रन देकर तीन जबकि फर्ग्यूसन ने 16 रन देकर तीन विकेट विकेट झटके थे।

NZ vs SA Live Score: तीसरे टी20 में दोनों टीमें सीरीज में आगे निकलने की फिराक में होंगी। ईडन पार्क में पिच आम तौर पर बैटिंग के लिए अच्छी होती है। यहां छोटी बाउंड्री होने से मिसहिट्स बाहर निकल जाते हैं। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है तो पिच थोड़ी धीमी हो सकती है। हालांकि, टी20 मैचों में आम तौर पर प्लेइंग कंडीशन एक जैसी रहती हैं, जिससे यह मैदान हाईस्कोरिंग मैच के लिए आइडियल बन जाता है। ऑकलैंड में मौसम साफ है और बारिश आने की कोई संभावना नहीं है।

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, टॉम लैथम (विकेटकीपर), टिम रॉबिन्सन, निक केली, जेम्स नीशम, कोल मैककॉन्ची, जोश क्लार्कसन, जेडन लेनोक्स, ज़कारी फाउल्केस, नाथन स्मिथ, डेन क्लीवर, लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जैमीसन, बेन सियर्स, केटेन डी क्लार्क।