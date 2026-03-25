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NZ vs SA LIVE Score: साउथ अफ्रीका पहुंचा 100 के पार, वियान मुल्डर बने क्लार्कसन का शिकार

NZ vs SA LIVE Score, New Zealand vs South Africa 5th T20I Match Updates: आज न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका पांचवा टी20 मैच खेला जाना है। यह सीरीज का निर्णायक मुकाबला है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है।

NZ vs SA LIVE Score: साउथ अफ्रीका पहुंचा 100 के पार, वियान मुल्डर बने क्लार्कसन का शिकार

NZ vs SA LIVE Score:

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 25 Mar 2026 12:47 PM IST
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NZ vs SA LIVE Score: आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवा और निर्णायक टी20 मैच खेला जा रहा है। दोनों टीम क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में आमने-सामने हैं। मेजबान न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 2-2 की बराबरी पर है। केशव महाराज की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने चौथे मैच में न्यूजीलैंड को 19 रन से हराकर सीरीज में बराबरी की थी। न्यूजीलैंड की बागडोर एक बार फिर जिमी नीशम के संभाल रहे हैं। नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर तीसरे टी20 में चोटिल हो गए थे।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम रॉबिन्सन, केटीन क्लार्क, डेन क्लीवर (विकेटकीपर), निक केली, बेवॉन जैकब्स, जिमी नीशम (कप्तान), जोश क्लार्कसन, कोल मैककॉन्ची, जकारी फाउल्केस, काइल जैमीसन, बेन सियर्स।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: वियान मुल्डर, टोनी डी जोरजी, कॉनर एस्टरहुइजन (विकेटकीपर), रुबिन हरमन, जेसन स्मिथ, डियान फॉरेस्टर, जॉर्ज लिंडे, गेराल्ड कोएट्जी, केशव महाराज (कप्तान), प्रेनेलन सुब्रायन, ओटनील बार्टमैन।

New Zealand vs South Africa Live Cricket Score

साउथ अफ्रीका 101/2 (13 ओवर)*

25 Mar 2026, 12:47:00 PM IST

NZ vs SA LIVE Score: मुल्डर बने क्लार्कसन का शिकार

साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट वियान मुल्डर के रूप में गिरा है। उन्होंने 29 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली, जिसमें दो चौके और दो छक्के हैं। उन्हें जोश क्लार्कसन ने 11वें ओवर में अपना शिकार बनाया। मुल्डर ने हरमन के संग 55 रनों की साझेदारी की। हरमन 34 और कॉनर एस्टरहुइजन 20 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

25 Mar 2026, 12:27:26 PM IST

NZ vs SA LIVE Score: मुल्डर-हरमन ने जोड़ 50 रन

9 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 73/1 है। वियान मुल्डर और रुबिन हरमन ने बखूबी मोर्चा संभाल रखा है। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदरी कंप्लीट हो चुकी है। मुल्डर और हरमन 29-29 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

25 Mar 2026, 12:05:09 PM IST

NZ vs SA LIVE Score: जोरजी सस्ते में लौटे पवेलियन

साउथ अफ्रीका को पहला झटका टोनी डी जोरजी के रूप में लगा है। वह सस्ते में पवेलियन लौटे। उन्होंने 14 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 12 रन बनाए। जोरजी और मुल्डर (7)* ने 21 रनों की साझेदारी की। मुल्डर का साथ देने के लिए रुबिन हरमन आए हैं।

25 Mar 2026, 11:55:44 AM IST

NZ vs SA LIVE Score: मुल्डर और जोरजी ने संभाला मोर्चा

वियान मुल्डर और टोनी डी जोरजी साउथ अफ्रीका की ओर से बैटिंग करने उतरे हैं। न्यूजीलैंड ने शुरुआती दो ओवर में 10 रन दिए। जोरजी ने पहले ओवर में चौके लगाए थे।

25 Mar 2026, 11:31:08 AM IST

NZ vs SA LIVE Score: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारने का फैसला किया है।

25 Mar 2026, 11:23:30 AM IST

NZ vs SA LIVE Score: न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

जिमी नीशम (कप्तान), टिम रॉबिन्सन, केटीन क्लार्क, डेन क्लीवर (विकेटकीपर), जेडन लेनोक्स, नाथन स्मिथ, टॉम ब्लंडेल, निक केली, बेवॉन जैकब्स, कोल मैककोन्ची, जोश क्लार्कसन, जकारी फाउल्केस, काइल जैमीसन, बेन सियर्स।

25 Mar 2026, 11:23:30 AM IST

NZ vs SA LIVE Score: साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड

केशव महाराज (कप्तान), वियान मुल्डर, टोनी डी ज़ोरज़ी, कॉनर एस्टरहुइज़न (विकेट कीपर), एंडिले सिमेलाने, नकोबानी मोकोएना, लूथो सिपामला, रुबिन हरमन, डियान फ़ॉरेस्टर, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, गेराल्ड कोएट्ज़ी, प्रेनेलन सुब्रायन, ओटनील बार्टमैन।

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