NZ vs SA 2nd T20I Live Score: डेवोन कॉनवे ने ठोका अर्धशतक, न्यूजीलैंड ने गंवाए तीन विकेट

NZ vs SA 2nd T20I Live Score, New Zealand vs South Africa Match Today: आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेदंबाजी चुनी है।

्यNZ vs SA 2nd T20I Live Score: आज न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमों की हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में आमने-सामने। हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर मेजबान न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। मिचेल सैंटनर की नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड टीम मंगलवार को पांच मैचों की सीरीज में वापसी की फिराक में है। साउथ अफ्रीका ने मेजबान न्यूजीलैंड को पहले टी20 में 7 सात विकेट से धूल चटाई थी। कीवी टीम माउंट माउंगानुई के बे ओवल में महज 91 रनों पर ढेर हो गई थी। यह न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सबसे कम स्कोर था। न्यूजीलैंड के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड के आठ खिलाड़ी मौजूदा सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।

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New Zealand vs South Africa Live Cricket Score

न्यूजीलैंड 92/3 (11 ओवर) NZ vs SA Live Score: डेवोन कॉनवे (53)* ने 39 गेंदों में अर्धशतक ठोका है। उन्होंने 11वें ओवरमें छक्का लगाकर पचासा पूरा किया। न्यूजीलैंड के दो विकेट गिर चुके हैं। टॉम लैथम 11, टिम रॉबिन्सन 1 और निक केली 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कॉनवे ने लैथम के साथ पहले विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी की। उन्होंने केली संग तीसरे विकेट के लिए 37 रन जोड़े।

NZ vs SA Live Score: टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड टीम ने सधी हुई शुरुआत की है। न्यूजीलैंड ने तीन ओवर में बिना विकेट गंवाए 21 रन जोड़ लिए हैं। डेवोन कॉनवे 18 और टॉम लैथम 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

NZ vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की नजर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने पर होगी। साउथ अफ्रीका को एक बार फिर अपने गेंदबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। साउथ अफ्रीका ने पहले मैच में पावरप्ले में ही न्यूजीलैंड के पांच विकेट गिरा दिए थे, जिससे टीम सस्ते में सिमटी। एडेन मार्करम की गैर मौजूदगी में अनुभवी स्पिनर केशव महाराज साउथ अफ्रीका की बागडोर संभाल रहे हैं।

NZ vs SA Live Score: न्यूजीलैंड को एक झटका लगा है। लेग स्पिनर ईश सोढ़ी अंगूठे की चोट के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। सोढ़ी को शनिवार को बे ओवल में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान गेंदबाजी करते समय चोट लगी। स्कैन से पुष्टि हुई कि सोढ़ी का अंगूठा टूट गया है, जिसके कारण उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा। वह पहले टी20 मैच में नहीं खेले थे। सोढ़ी ने टी20 वर्ल्ड कप के तीन मैचों में हिस्सा लिया था। वह टी20 में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड ने सोढ़ी का रिप्लेसमेंट नहीं लिया है। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन जो दूसरे और तीसरे मैच में खेलने वाले थे, कीवी टीम के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में मेजबान टीम को लगता है कि उसके पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं।

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: केशव महाराज (कप्तान), टोनी डी जोरजी, कॉनर एस्टरहुइजन (विकेटकीपर), रुबिन हरमन, जेसन स्मिथ, डियान फॉरेस्टर, जॉर्डन हरमन, जॉर्ज लिंडे, गेराल्ड कोएत्जी, वियान मुल्डर, प्रेनेलन सुब्रायन, नकोबानी मोकोएना, ओटनील बार्टमैन, एंडिले सिमेलेन, लुथो सिपामला।