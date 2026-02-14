NZ vs RSA live Score: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड को दिया बल्लेबाजी का न्योता

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
NZ vs RSA live Score: नमस्ते, ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के एक और मुकाबले में आपका स्वागत है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक हाई-वोल्टेज जंग होने वाली है। मैच 7 बजे से शुरू होगा। साढ़े 6 बजे टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर होंगे।

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 14 Feb 2026 06:38 PM IST
इस महत्वपूर्ण मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी (फील्डिंग) करने का फैसला किया है। पिच रिपोर्ट के अनुसार, सतह काफी सख्त है और यहां बल्लेबाजों को गति पसंद आएगी, हालांकि धीमी गति की गेंदें भी ग्रिप कर सकती हैं। अहमदाबाद में रात के समय ओस (Dew) एक बड़ा फैक्टर रहने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रोटियाज टीम ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है।

इस ग्रुप डी को 'ग्रुप ऑफ डेथ' माना जा रहा है और आज का मैच यह साबित करने के लिए काफी है। न्यूजीलैंड की टीम इस समय बेहतरीन लय में है और अपने पिछले दो मैचों में शानदार जीत दर्ज कर चुकी है। अगर कीवी टीम आज जीतती है, तो वे सुपर आठ में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेंगे। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी ताकत उनका टॉप-ऑर्डर रहा है, विशेषकर टिम सीफर्ट, जो अब तक टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं और उनके साथ फिन एलन की आक्रामक बल्लेबाजी।

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ उस ऐतिहासिक मैच के बाद यहां पहुंची है, जिसका फैसला दूसरे सुपर ओवर में हुआ था। प्रोटियाज टीम अब अहमदाबाद की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है और उन्हें आराम करने का भी पर्याप्त समय मिला है। हालांकि, कागिसो रबाडा की गेंदबाजी को लेकर कुछ चिंताएं हैं, लेकिन टीम को अपने इस दिग्गज तेज गेंदबाज पर पूरा भरोसा है। अहमदाबाद में रात के समय ओस (Dew) एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, जो टॉस जीतने वाली टीम के फैसले को प्रभावित करेगी

इस महत्वपूर्ण मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी (फील्डिंग) करने का फैसला किया है। पिच रिपोर्ट के अनुसार, सतह काफी सख्त है और यहां बल्लेबाजों को गति पसंद आएगी, हालांकि धीमी गति की गेंदें भी ग्रिप कर सकती हैं। अहमदाबाद में रात के समय ओस (Dew) एक बड़ा फैक्टर रहने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रोटियाज टीम ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है।

NZ vs RSA live Score: दक्षिण अफ्रीका का स्क्वॉड

दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, जेसन स्मिथ, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका

NZ vs RSA live Score: न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

न्यूजीलैंड : मिचेल सेंटनर (कप्तान), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे, कोल मैककोन्ची।

