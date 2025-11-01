न्यूजीलैंड का ऐतिहासिक क्लीन स्वीप, 42 साल बाद इंग्लैंड को 3-0 से धोया

संक्षेप: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से हराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। यह न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास में केवल दूसरा बार हुआ है, जब उसने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने शनिवार को इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में न्यूजीलैंड ने दो विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के वनडे फॉर्मेट के इतिहास में ये दूसरा मौका है, जब उन्होंने इंग्लैंड को किसी द्विपक्षीय सीरीज में 3-0 से हराया है। इससे पहले कीवी टीम ने यह कारनामा 42 साल पहले किया था। न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 222 के स्कोर पर रोका और 44.4 ओवर में 8 विकेट पर 226 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

न्यूजीलैंड की टीम ने 1983 में ज्योफ हॉवर्थ की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। न्यूजीलैंड ने बे ओवल में खेला गया पहला वनडे 4 विकेट से जीता था। जबकि दूसरा मुकाबला हेमिल्टन में 5 विकेट से अपने नाम किया। वहीं तीसरे मैच में 2 विकेट से बाजी मारी। न्यूजीलैंड ने ये सभी मैच सफलतापूर्वक चेज करते हुए जीते। विश्व चैंपियन इंग्लैंड के लिए यह एक शर्मनाक हार है, जिसने उनकी वनडे फॉर्म पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र के बीच पहले विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी हुई।

डेवोन कॉनवे 44 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हुए। कॉनवे रन आउट हुए। इसके बाद अगले ओवर में रचिन रविंद्र (46) भी पवेलियन लौट गए। अगले ओवर में विल यंग भी सिर्फ एक रन बनाकर चलते बने। विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम 10 रन ही बना सके। माइकल ब्रेसवेल ने 13 और कप्तान मिचेल सैंटनर ने 27 रन का योगदान दिया। नाथन स्मिथ ने दो रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 68 गेंद में 44 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए जेमी ओवर्टन और करन ने 2-2 विकेट लिए।