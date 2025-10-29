न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को याद दिलाई नानी, 17 साल बाद इस कारनामे को दिया अंजाम

संक्षेप: NZ vs ENG Highlights 2nd ODI- न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड कौ 5 विकेट से हराकर तीन मैच की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ घर पर 17 साल बाद सीरीज जीती है।

NZ vs ENG Highlights 2nd ODI- मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे में भी एकतरफा हार का स्वाद चखाया। हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेले गए इस मुकाबले में मेजबानों ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर तीन मैच की इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 17 साल का सूखा खत्म कर दिया है। यह सूखा है इंग्लैंड के खिलाफ घर पर वनडे सीरीज जीतने का। न्यूजीलैंड ने आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर वनडे सीरीज 2008 में जीती थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 2013 के बाद यह उन्होंने पहली वनडे सीरीज जीती है।

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पहले वनडे की तरह इस बार भी निराश किया। दूसरे वनडे में तो कप्तान हैरी ब्रूक भी कोई जादू नहीं चला पाए और पूरी टीम 36 ओवर में 175 के स्कोर पर ही सिमट गई। इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके हाईएस्ट स्कोरर 8वें नंबर पर आए जेमी ओवरटर्न रहे जिन्होंने 42 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए ब्लेयर टिकनर ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 4 विकेट चटकाए।

176 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के हीरो एक बार फिर डेरिल मिशेल रहे, जिन्होंने नंबर-4 पर आकर 56 रनों की नाबाद पारी खेली। केन विलियमसन का दूसरे वनडे में खाता तो खुला, मगर वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 21 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने इस स्कोर को 33.1 ओवर में ही चेज कर लिया।