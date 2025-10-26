NZ vs ENG: मिचेल ने पहले वनडे में निकाला इंग्लैंड का तेल, न्यूजीलैंड के जीतने के बावजूद ब्रूक 'बाजीगर'

Cricket Logo
संक्षेप: मेजबान न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में इंग्लैंड पर चार विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि, न्यूजीलैंड के जीतने के के बावजूद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक 'बाजीगर' बने। उन्होंने बे ओवल में तूफानी शतकीय पारी खेली।

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है। न्यूजीलैंड ने रविवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में इंग्लैंड को चार विकेट से मात दी। इंग्लैंड ने 224 रनों का टारगेट दिया था, जिसे मेजबान टीम ने 36.4 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर चेज किया। 34 वर्षीय डेरिल मिचेल ने इंग्लैंड का तेल निकाला। उन्होंने 91 गेंदों में नाबाद 78 रनों की पारी खेली। उन्होंने सात चौके और दो छक्के लगाए। हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यह फिल्मी डायलॉग इंग्लैंड के कप्तान हैरू ब्रूक पर सटीक बैठा। दरअसल, इंग्लैंड भले ही हार गया लेकिन ब्रूक 'बाजीगर' बने। उन्होंने तूफानी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता।

लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ब्रायडन कार्से ने दूसरे ओवर में विल यंग (5) और केन विलियमसन (0) का शिकार किया। मार्च 2025 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले विलियमसन गोल्डन डक का शिकार हुए। रचिन रवींद्र (17) और टॉम लाथम (24) बड़ी पारी नहीं खेल सके। न्यूजीलैंड ने चार विकेट 66 रन पर गंवा दिए थे। ऐसे में डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने माइकल ब्रेसवेल (51 गेंदों में 51, छह चौके) के साथ पांचवें विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की। ब्रेसवेल रन आउट हुए। डेरिल ने कप्तान मिचेल सैंटनर (25 गेंदों में 27) के संग छठे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की। मिचेल ने आदिल रशीद के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर न्यूजीलैंड को जीत की दहलीज पार कराई। नाथन स्मिथ 7 गेंदों में 5 रन बनाकर रहे। इंग्लैंड के लिए कार्से ने तीन, रशीद और ल्यूक वुड ने एक-एक विकेट झटका।

इससे पहले, इंग्लैंड टीम टॉस गंवाने के बाद 35.2 ओवर में 223 रनों पर ऑलआउट हुई। इंग्लैंड ने पांच विकेट महज 33 रन पर खो दिए थे। संकट में कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 101 गेंदों में 135 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 11 छक्के शामिल हैं। उन्होंने 82 गेंदों में अपना दूसरा वनडे शतक कंप्लीट किया। ब्रूक ने जेमी ओवरटन (54 गेंदों में 46) के साथ सातवें विकेट के लिए 87 और ल्यूक वुड (नाबाद 5) के संग दसवें विकेट के लिए 57 रन जोड़कर इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जो रूट (2), बेन डकेट (2), जोस बटलर (4) और सैम करन (6) समेत इंग्लैंड के आठ प्लेयर दहाई अंक में नहीं पहुंचे। न्यूजीलैंड की ओर से जकारी फौल्केस ने कातिलाना गेंदबाजी की। उन्होंने सात ओवर में 41 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए। जैकब डफी ने तीन, मैट हेनरी ने दो जबकि सैंटनर ने एक विकेट चटकाया।

