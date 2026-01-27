अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की तबाही से सहमे कीवी, गेंदबाजी कोच बोले- काट ढूंढनी होगी

संक्षेप: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की लगातार आक्रामक बल्लेबाजी ने पांच मैचों की मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए ‘संयम बनाये रखना’ मुश्किल कर दिया है। हालांकि गेंदबाजी कोच जैकब ओरम ने खिलाड़ियों से इस चुनौती को स्वीकार करने और उनकी काट ढूंढने की सलाह दी।

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की लगातार आक्रामक बल्लेबाजी ने पांच मैचों की मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए ‘संयम बनाये रखना’ मुश्किल कर दिया है। हालांकि गेंदबाजी कोच जैकब ओरम ने खिलाड़ियों से इस चुनौती को स्वीकार करने और उससे निपटने के तरीके इजाद करने की सलाह दी।

भारतीय शीर्ष क्रम के इन तीन बल्लेबाजों ने पिछले तीन टी20 मैचों में लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से लगातार रन बनाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की कड़ी परीक्षा ली है।

अराजकता जैसी स्थिति, गेंद हर बार बाउंड्री के पार जा रही: ओरम ओरम ने मैच पूर्व संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मैदान पर थोड़ी अराजकता जैसी स्थिति रही है, गेंद हर बार बाउंड्री के बाहर जा रही है। ऐसे में संयम और नियंत्रण बनाये रखने के साथ अपनी योजनाओं को अमल में लाना जरूरी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।’

भारतीय बल्लेबाज जिस सहजता से बड़े शॉट खेल रहे हैं उसने ओरम को श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनत जयसूर्या की याद दिला दी। जयसूर्या ने 1990 के दशक से लेकर 2000 के मध्य तक इसी तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की थी।

न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच ओरम को अभिषेक में दिखते हैं जयसूर्या उन्होंने कहा, ‘श्रीलंका के जयसूर्या ने उस दौर में कुछ ऐसा ही किया था और मुझे लगता है कि यह खेल की स्वाभाविक प्रगति है। इसमें अक्सर गेंदबाजों को खुद को ढालना पड़ता है और यही फिलहाल हमारे लिए चुनौती है। एक गेंदबाजी कोच के तौर पर इस पर काफी चर्चा हो रही है।’

शानदार फॉर्म में चल रहे तीन बल्लेबाजों को हालांकि काबू में रखना न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ है।

ओरम ने कहा, ‘अभिषेक इस समय शानदार फॉर्म में हैं और आसानी से बड़े शॉट खेल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले मैचों में हम उन्हें जल्दी आउट कर सकेंगे। हम इन नतीजों को हल्के में नहीं ले रहे हैं।’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन बात सिर्फ उनकी नहीं है। सूर्यकुमार ने अच्छा खेल दिखाया है, दूसरे मैच में ईशान किशन भी प्रभावशाली रहे। हमें पता है कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम में ऊपर से नीचे तक चुनौतियां हैं।’

ओरम की बातों की झलक तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन में भी दिखी, जिन्होंने बुधवार को होने वाले चौथे टी20 से पहले यहां नेट सत्र में जमकर अभ्यास किया।

अभिषेक को स्ट्राइक से दूर रखना ही बेहतर: फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन ने कहा, ‘हां, वह (अभिषेक) अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और कुछ बेहतरीन शॉट खेल रहा है। हमने पहले भी खिलाड़ियों को ऐसा करते देखा है। जरूरी है कि समीक्षा की जाए, उसकी कुछ कमजोरियों को ढूंढा जाए और अपनी ओर से आक्रामक क्रिकेट खेला जाए।’

उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं कि वह शानदार फॉर्म में है। ऐसे में कभी-कभी बेहतर होता है कि उसे स्ट्राइक से दूर रखा जाए, दूसरे छोर पर भेजा जाए और दूसरे बल्लेबाज को गेंदबाजी की जाए।’

फर्ग्यूसन के टीम में शामिल होने से न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को अनुभव मिलेगा लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के लगातार आक्रमण के बीच युवा गेंदबाजी समूह का मनोबल बनाए रखना ओरम चुनौतीपूर्ण रहा है।

भारत एक मजबूत टीम, हम इसका सम्मान करते हैं: फर्ग्यूसन उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे अहम यह है कि इन परिस्थितियों में गेंदबाजी करना कठिन है। यह न्यूजीलैंड नहीं है, जहां हरी घास होती है और गेंद उछाल के साथ स्विंग करती है। हमने पहले भी अभिषेक, सूर्यकुमार, ईशान जैसे बल्लेबाजों का जिक्र किया है। यह एक मजबूत टीम है और हम इसका सम्मान करते हैं।’