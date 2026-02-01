भारत को हराना बहुत मुश्किल, क्योंकि...न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की कांप गई रूह!

संक्षेप: भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी टी20 मैच में 46 रनों से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 1-4 से सीरीज में हार का मुंह देखा। जानिए, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने सीरीज समाप्त होने के बाद क्या कुछ कहा?

मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम को भारत के हाथों टी20 सीरीज में 1-4 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी सीरीज में गदर काटा और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी। भारत ने शनिवार को पांचवे और आखिरी टी20 मैच में 271/5 का स्कोर बनाया और न्यूजीलैंड को 46 रनों से रौंदा। डिफेंडिंग चैंपयन भारत ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी पुख्ता कर ली है लेकिन सीरीज में बुरी तरह हार झेलने से सेंटनर की रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को घर में हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे यहां की परिस्थितियां बखूबी मालूम हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सेंटनर ने पांचवे मैच के बाद कहा, ''पूरी सीरीज को देखें तो हमने बहुत सारी सकारात्मक बातें सीखी हैं। भारत एक बहुत अच्छी टीम है। मैंने यह बात शुरू में ही कही थी। भारत को इन परिस्थितियों में हराना बहुत मुश्किल है। हम भारतीय बॉलर्स के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कीं (हंसते हुए), लेकिन कुल मिलाकर यह एंटरटेनिंग सीरीज रही। जब आपको पूरी सीरीज में चैलेंज मिलता है तो यह हमेशा अच्छी बात होती है। गेंदबाजों और बल्लेबाजों पर प्रेशर पड़ता है और आप उससे सीखते हैं। इस नजरिए से यह हमारे लिए वाकई एक अच्छी सीरीज रही है। रिजल्ट हमारे पक्ष में भले ही नहीं रहे लेकिन हर एक मैच से कुछ न कुछ सीखने को मिला।''