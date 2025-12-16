बहुत बातें हुईं, अब समय आ गया शुभमन गिल को बाहर करो; पूर्व क्रिकेटर का गंभीर को बोल्ड संदेश

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में शुभमन गिल अब तक बुरी तरह फेल रहे हैं। उनकी वजह से संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ रहा है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को सलाह दी है कि समय आ गया है कि बाकी दोनों मैचों में शुभमन गिल की जगह पर संजू सैमसन को मौका दिया जाए।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में शुभमन गिल अब तक बुरी तरह फेल रहे हैं। उनकी वजह से संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ रहा है। अब चौथे मैच से पहले पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को याद दिलाया है कि समय आ गया है कि बाकी दोनों मैचों में शुभमन गिल की जगह पर संजू सैमसन को मौका दिया जाए। गिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज के शुरुआती तीन टी20 मैचों में 4, 0 और 28 रन बनाए हैं।

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'अगर आप चीजों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो ड्रॉप (शुभमन गिल के लिए) शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ इतना कहिए कि आप उन्हें ब्रेक दे रहे हैं या किसी अन्य खिलाड़ी को आजमाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें अगले दो मैचों में नए खिलाड़ी के साथ जाना होगा।'

गिल नहीं तो कौन, इसका खुद से जवाब देते हुए कैफ ने कहा, 'जो भी खिलाड़ी है, वह उन मैचों में खेलना डिजर्व करता है। उसका अधिकार है। वह सोच रहा होगा कि गिल तो एक साल से खेल रहे हैं और मैं 2-3 खराब पारियों के बाद ही ड्रॉप कर दिया गया। वह खिलाड़ी है संजू सैमसन।'

कैफ ने कहा, ‘एक या दो खिलाड़ी एक्स फैक्टर जैसे होते हैं जिन्हें मौकों के संदर्भ में स्पेशल ट्रीटमेंट के हकदार होते हैं लेकिन अब शुभमन गिल को देखिए, वह कितनी सारी पारियां पहले ही खेल चुके हैं?’

उन्होंने आगे कहा, 'हम पिछले कुछ समय से इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको फैसला लेना होगा, समय आ गया है।'