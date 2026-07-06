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अब हर प्लेयर में डर बैठ जाएगा कि अगला नंबर..., संजू-सूर्या को हटाए जाने के बाद अश्विन को किस बात की सता रही चिंता?

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव को वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद टीम से बाहर कर दिए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अश्विन को चिंता सता रही है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि मैं वरिड हूं कि कहीं टीम इंडिया के हर प्लेयर में डर ना बैठ जाए कि अगला नंबर मेरा है।

अब हर प्लेयर में डर बैठ जाएगा कि अगला नंबर..., संजू-सूर्या को हटाए जाने के बाद अश्विन को किस बात की सता रही चिंता?

संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव को वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद टीम से बाहर कर दिए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अश्विन को चिंता सता रही है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि मैं वरिड हूं कि कहीं टीम इंडिया के हर प्लेयर में डर ना बैठ जाए कि अगला नंबर मेरा है।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल में खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ चर्चा के दौरान कहा कि वैभव को टीम में जगह देने और संजू को बाहर करने से पहले प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि “ऐसी स्थिति मैं होता तो संजू या अभिषेक के पास जाता और कहता - देखो संजू या अभिषेक जो भी है आपको जिसको भी मौका देना चाहते हो, ये जो लड़का है बहुत प्रेशर लगा रहा है, बेंच में बैठा दिया हमने उसको। चूंकि आप लोगों ने वर्ल्ड कप जिता के दिया है, इसलिए हम आपको लंबा सा रास्ता देंगे। दो तीन सीरीज कम से कम। उसके बाद जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वह टीम में रहेगा।”

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हर प्लेयर में बैठ जाएगा डर

अश्विन ने टीम में चल रही हलचल और बड़े प्लेयर्स को बाहर किए जाने की रवायत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा “मैं कंसर्न्ड हूं, मैं वरिड हूं, क्योंकि संजू सैमसन को बहुत जल्दी टीम से हटाया है, तो अभी संजू जाकर क्या सोचेगा। नेट्स में जाकर क्या ही प्रैक्टिस करेगा। आपके पास ऑप्शन क्या है, शुरुआत में तीन लेफ्ट हैंडर हैं। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन। अभी संजू को तीन नंबर भी नहीं देखेंगे। हम सबको पता है, आपको पता है, हमको पता है, गौतम गंभीर को पता है, कोचिंग स्टाफ को पता है कि यह संजू के लिए ठीक नहीं है। यह ठीक कराना है। यह टीम के लिए भी ठीक नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि अभी संजू भी बाहर गया, सूर्या भी बाहर गया, अब सारे प्लेयरों को ऐसा लगेगा कि हमारा बारी अलगा है, हमारा नंबर भी आएगा, हम भी ड्रॉप हो सकते हैं। यह भारतीय क्रिकेट टीम और ड्रेसिंग रूम के लिए कतई अच्छी चीज नहीं है।”

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धोनी का दिया उदाहरण

जब अश्विन से पूछा गया कि यार ये तो दोनों तरफ से ही मुश्किल हो जाएगी कोच के लिए संजू के साथ भी अनफेयर नहीं करना है और वैभव को भी मौका देना है, इसे आप कैसे हैंडल करेंगे तब अश्विन ने कहा- “मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको फ्यूचर में अच्छा निर्णय करना है तो हिस्ट्री में जाकर पढ़ लीजिए।” उन्होंने उदाहरण दिया कि “जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने रवींद्र जडेजा को बैक किया, बहुत लोगों ने बताया कि रवींद्र जड़ेजा को ड्रॉप करना है, लेकिन धोनी ने ऐसा नहीं किया, बैक किया। लंबा सा रोप दिया, आज वो लेजेंड बना। मेरे मन में एक ही सवाल है। वैभव सूर्यवंशी तैयार है खेलने के लिए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को आप जिस नजरों से देख रहे हो, वैसे ही संजू सैमसन को भी देखना होगा। आपके परिवार में दो बच्चे हैं, तो क्या आप एक को ऐसे ट्रीट करोगे। जानता हूं एक टीम में आप हर किसी को एक जैसा न्याय नहीं दे सकते, लेकिन इस सिचुएशन में ज्यादा बेहतर क्या है, किसी को ड्रॉप करना जिसने बेहतर रिर्टन ऑफ इनवेस्टमेंट दिया है, या किसी नए को टीम में लाना।”

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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