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विराट कोहली-नोवाक जोकोविच की जल्द हो सकती है मुलाकात, टेनिस और क्रिकेट खेलने की जताई इच्छा

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व नंबर एक और 24 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता नोवाक जोकोविच जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं। उन्होंने विराट कोहली से मिलने की भी उम्मीद जताई और कहा है कि टेनिस-क्रिकेट खेल सकते हैं।

विराट कोहली-नोवाक जोकोविच की जल्द हो सकती है मुलाकात, टेनिस और क्रिकेट खेलने की जताई इच्छा

टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच ने शनिवार को बताया कि वह अभी तक क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली से नहीं मिले हैं लेकिन उन्होंने मुलाकात करने की इच्छा जताई है। जोकोविच ने कहा है कि वे सालों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे के करियर का समर्थन व प्रशंसा करते रहे हैं। पूर्व नंबर एक और 24 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता नोवाक जोकोविच जल्द ही भारत का दौरा करेंगे।

विंबलडन 2026 के दौरान स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए नोवाक जोकोविच ने भारतीय स्टार विराट कोहली से मिलने के सवाल पर कहा, "हम आमने-सामने तो नहीं मिले हैं, लेकिन हमने मैसेज पर बात की है। हम पिछले कुछ सालों से संपर्क में हैं, एक-दूसरे को फ़ॉलो कर रहे हैं, एक-दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और एक-दूसरे के करियर की तारीफ करते रहे हैं।

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जोकोविच ने कहा, ''उम्मीद है कि मुझे उनसे आमने-सामने मिलने, थोड़ा टेनिस और थोड़ा क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा, यह बहुत अच्छा होगा। मैं जल्द ही भारत आने का भी प्लान बना रहा हूँ, तो शायद वहीं हमारी मुलाकात हो जाए।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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