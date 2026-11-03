रोहित-विराट को किसी ने थाली में परोस के नहीं दिया, ODI टीम में जगह को लेकर बोले मोहम्मद कैफ
रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 विश्व कप के लिए चुने जाने के सिलसिले में काफी मेहनत करनी पड़ी है। उन्हें कई बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। कुछ भी थाली में परोसकर नहीं दिया गया है। ऐसा कहना है पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है विस्तार से पढ़िए।
रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय वनडे टीम का नियमित हिस्सा हैं। ये दोनों खिलाड़ी बुधवार चार नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच खेलते हुए दिख सकते हैं। दोनों दिग्गज प्लेयर आखिरी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में दिखे थे, जहां दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप 2027 की तैयारियों को देखते हुए पांच वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में दोनों ही टीमें विश्व कप के लिए अपने कॉम्बिनेशन को दुरुस्त करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी।
भारत में रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर चर्चा होती रहती है कि उन्हें 2027 विश्व कप में टीम में खेलना चाहिए या नहीं। कई एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि दोनों खिलाड़ी विश्व कप की टीम का हिस्सा हों, जबकि कुछ का इससे उलट भी मानना है। टीम मैनेजमेंट ने दोनों को 2027 विश्व कप के प्लान में बने रहने के संकेत कई बार दिए हैं। इसी कड़ी में पू्र्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस उम्र में क्रिकेट अपनी काबिलियत के दम पर खेल रहे हैं। उनको किसी ने थाली में परोसकर जगह नहीं दी है। उन्होंने कहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली की अग्नि परीक्षा जितनी हो सकती थी उतनी ली गई है। कैफ ने दोनों खिलाड़ियों के बारे में कहा कि मैं इनको सलाम करता हूं।
विराट-रोहित को थाली में परोसकर नहीं मिला
कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा- “विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर से ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कब रिटायर होंगे। उनसे पूछना चाहिए कि आप कब तक खेलना चाहेंगे।” उन्होंने आगे कहा- “आपने जो कारनामें किए, आपने जो मिलियंस लोगों को पूरी दुनिया में प्रेरित किया। दुनिया में आपकी मिसाल दी जाती है। ऐसे में मेरा मानना था कि इनको इस तरह का सम्मान मिलना चाहिए था, हालांकि, नहीं मिला। इनको भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। हर पारी में लोग बड़ी बारीकी से देख रहे थे।”
कैफ ने कहा- "रोहित शर्मा के फिटनेस के बारे में तमाम सवाल किए गए। क्या 50 ओवर का मैच खेल पाएंगे? क्या ठीक स भाग पाएंगे, फील्डिंग कर पाएंगे? लेकिन उन्होंने 50 ओवर की फील्डिंग करने के बाद भी शतक मारा है और कई मरतबा शानदार दिखे हैं। तो ये दिखाता है कि किसी ने थाली में परोसकर दोनों (रोहित शर्मा और विराट कोहली) को नहीं दिया। और इम्तिहान पूरा हुआ इनका, अग्नि परीक्षा प्रॉपर तरीके से ली गई है। इसलिए मैं दोनों दिग्गजों के कमिंटमेंट और हार्डवर्क को सलाम कर रहा हूं, क्योंकि अब इनकी कोई बात नहीं कर रहा, सवाल नहीं उठा रहे। कह रहे हैं अब तो यार एक साल बाद वर्ल्ड कप है, टेस्ट लेना बंद करते हैं, पास हो गए- खेल लो। लेकिन टेस्ट लेने वाले होते कौन हैं? रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी वैसे। इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके लोगों को मुंह बंद कर दिया है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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