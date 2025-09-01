विराट या रोहित नहीं, रवि बिश्नोई ने इस 24 वर्षीय भारतीय को बताया सबसे मुश्किल बल्लेबाज
लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 24 वर्षीय भारतीय को सबसे मुश्किल बल्लेबाज करार दिया। बिश्नोनी ने जिस खिलाड़ी का नाम लिया, उसने आईपीएल 2025 में स्पिनर के खिलाफ लगातार चार छक्के लगाए थे।
लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जो गेंदबाजी करने के लिए सबसे मुश्किल बल्लेबाज है। उन्होंने विराट कोहली या रोहित शर्मा का नहीं बल्कि 24 वर्षीय अभिषेक शर्मा का नाम लिया। अभिषेक तूफानी अंदाज में बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) का हिस्सा हैं। वहीं, बिश्नोई लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) में हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने आईपीएल 2025 के 61वें मैच में बिश्नोई की लगातार चार गेंदों पर छक्के जड़े थे। अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में बिश्नोई की आठ गेंदों का सामना किया है और 462.50 के जबर्दस्त स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए हैं। स्पिनर ने कहा कि अभिषेक उन्हें काफी अच्छी तरह खेलते हैं।
दरअसल, बिश्नोई से जब गेम चेंजर्स पॉडकास्ट पर पूछा गया कि उनके लिए अब तक सबसे मुश्किल बल्लेबाज कौन रहा तो स्पिनर ने कहा, "अभी मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा वाकई अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ मुझे अपनी तरफ से कुछ एक्ट्रा करने की जरूरत है। एक लेग स्पिनर होने के नाते मुझे लगता है कि वह मुझे काफी अच्छी तरह खेलते हैं। उन्होंने ऑफ सीजन में बहुत मेहनत की है और अब भी आप उन्हें दिन-रात मेहनत करते हुए देख सकते हैं। जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि मैं उनके खिलाफ कैसे बेहतर हो सकता हूं। मैं इस कोशिश में लगा रहता हूं कि जब इतने अच्छे बल्लेबाजों को गेंदबाजी करूं तो मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं।" हाल के दिनों में क्रिकेट जगत को प्रभावित करने वाले एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। उनकी लगातार रन बनाने की क्षमता की बिश्नोई ने तारीफ की।
स्पिनर ने एक बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी की सोच के बारे में अपनी राय रखी। बिश्नोई ने स्पिनर ने कहा, "वह (यशस्वी) अंडर-19 टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। जिस तरह से उन्होंने खेला, यहां तक कि फ़ाइनल में भी उन्होंने ही रन बनाए। इससे पहले, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था, इसलिए यह बात उन्हें हमेशा ख़ास बनाती है। क्योंकि जब वह खेलते हैं तो आप सिर्फ उन्हें ही देखते हैं। यही उनकी कला है और अपने खेल पर उनकी पकड़ बेहतरीन है। एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा 'अगर मुझे लगता है कि किसी ओवर में 20 रन बन सकते हैं तो मैं उतने रन बनाना चाहता हूं। मैं इससे कम पर समझौता नहीं कर सकता'। इस बात ने मुझे सचमुच प्रभावित किया। अगर 18 या 19 रन भी आते हैं तो वह जिद करते हैं 'नहीं, नहीं, मैंने बाउंड्री कही थीं, तो तीन ही होनी चाहिए।' इससे उनकी भूख का पता चलता है कि वह कम पर समझौता नहीं कर सकते।"