IPL में इस खिलाड़ी ने बतौर ओपनर बनाए हैं सर्वाधिक रन, रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर, विराट लिस्ट में
आईपीएल में बतौर ओपनर विराट कोहली या रोहित शर्मा ने नहीं, बल्कि शिखर धवन ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। विराट सर्वाधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं तो रोहित शर्मा टॉप 10 से ही बाहर हैं।
आईपीएल के इतिहास में बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा किस बल्लेबाज ने रन बनाए हैं अगर किसी से भी यह सवाल पूछा जाए तो लोग या तो रोहित शर्मा का नाम ले सकते हैं या फिर विराट कोहली के बारे में बात करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आईपीएल के इतिहास में जिस बल्लेबाज ने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, बल्कि उनके ही साथ लंबे समय तक भारतीय टीम में बल्लेबाजी करने वाले बाएं हाथ के एक बल्लेबाज हैं।
शुरुआती हिंट से आपको पता चल गया होगा कि हम यहां पर पूर्व दिग्गज भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की बात कर रहे हैं। जी हां, एकदम सही पढ़ा है आपने। आईपीएल के इतिहास में एक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 2010 से लेकर 2024 तक कुल 202 मैच खेले, जिसकी सभी 202 पारियों में सलामी बल्लेबाजी करते हुए 35.54 की औसत और 128.11 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 6362 रन बनाए। इस दौरान शिखर धवन ने 2 शतक और 47 अर्धशतक जड़े। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कुल 728 चौके और 143 छक्के जड़े। आईपीएल में शिखर धवन का सर्वोच्च स्कोर 106 रन नाबाद रहा।
आईपीएल में बतौर ओपनर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर का नाम है। उन्होंने बतौर ओपनर आईपीएल में कुल 163 पारियों में 5910 रन बनाए हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम है। कोहली ने आईपीएल में बतौर सलामी बल्लेबाज 128 पारियों में 5009 रन बनाए हैं। उन्होंने आईपीएल के अपने सभी 8 शतक ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं। लिस्ट में चौथे स्थान पर क्रिस गेल, पांचवें नंबर पर केएल राहुल, 6वें नंबर पर फाफ डु प्लेसिस, 7वें नंबर पर अजिंक्ये रहाणे, 8वें नंबर पर शुभमन गिल, 9वें नंबर पर गौतम गंभीर, 10वें नंबर पर क्विंटन डिकॉक और 11वें नंबर पर रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल में बतौर ओपनर 117 पारियों में 3166 रन बनाए हैं, जो शिखर धवन की तुलना में बहुत कम है।
आईपीएल में बतौर ओपनर सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप- 10 बैटर
1. शिखर धवन- 6362
2. डेविड वॉर्नर- 5910
3. विराट कोहली-5009
4. क्रिस गेल-4480
5. केएल राहुल-4418
6. फाफ डु प्लेसिस-4004
7. अजिंक्य रहाणे-3685
8. शुभमन गिल-3603
9. गौतम गंभीर-3597
10. क्विंटन डिकॉक-3309
11.रोहित शर्मा-3166
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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