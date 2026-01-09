Cricket Logo
विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में ये भारतीय हैं सबसे विस्फोटक, देखें टॉप 10

विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में ये भारतीय हैं सबसे विस्फोटक, देखें टॉप 10

संक्षेप:

फैंस वाइट बॉल क्रिकेट के दो सबसे बड़े सुपर स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखने के लिए बेताब हैं। दोनों इस फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मुकाबलों में अगर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले भारतीयों की लिस्ट देखें तो दोनों टॉप 5 में नहीं है।

Jan 09, 2026 02:48 pm IST
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। फैंस वाइट बॉल क्रिकेट के दो सबसे बड़े सुपर स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखने के लिए बेताब हैं। दोनों इस फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मुकाबलों में अगर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले भारतीयों की लिस्ट देखें तो दोनों टॉप 5 में नहीं है। इनसे ऊपर रविंद्र जडेजा और गौतम गंभीर तक हैं।

दोनों टीमों को मिलाकर टॉप 10 में न्यूजीलैंड का सिर्फ एक खिलाड़ी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट की बात करें तो टॉप 10 में न्यूजीलैंड का सिर्फ एक खिलाड़ी है। लिस्ट में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को रखा गया है जिन्होंने कम से कम 250 गेंदों का सामना किया है। लिस्ट में 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है। इनमें से 4 भारतीय हैं।

टॉप पर कीवी बल्लेबाज

टॉप 10 में मौजूद न्यूजीलैंड के इकलौते खिलाड़ी जेस राइडर लिस्ट में शीर्ष पर हैं। इस पूर्व बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ 11 मैचों में 107.77 के स्ट्राइक रेट से 319 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर भारत के केएल राहुल हैं जिनका स्ट्राइक रेट 106.14 का है।

भारतीयों में केएल राहुल शीर्ष पर

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो शीर्ष पर केएल राहुल हैं। उन्होंने 8 मैच में 106.14 की औसत से 328 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल हैं जिन्होंने 12 मैच में 104.7 की औसत से रन बनाए हैं। टॉप 5 में सिर्फ यही दो खिलाड़ी हैं जो अभी खेल रहे हैं।

गिल के बाद विस्फोटक ओपनर रहे वीरेंदर सहवाग का नाम है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 मैच में 103.95 की औसत से 1157 रन बनाए हैं। भारतीयों की लिस्ट में चौथे नंबर पर महान ऑलराउंडर कपिल देव हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 मैच में 102.24 की औसत से 684 रन बनाए हैं।

रोहित शर्मा टॉप 10 में नहीं

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में पांचवें पर गौतम गंभीर, छठे पर हार्दिक पांड्या, सातवें पर श्रेयस अय्यर, आठवें पर रविंद्र जडेजा, नौंवे पर विराट कोहली और दसवें पर सचिन तेंदुलकर हैं। रोहित शर्मा 85.84 के स्ट्राइक रेट के साथ लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी का नाम- स्ट्राइक रेट

1. केएल राहुल- 106.14

2. शुभमन गिल- 104.7

3. वीरेंदर सहवाग- 103.95

4. कपिल देव- 102.24

5. गौतम गंभीर- 99.54

6. हार्दिक पांड्या- 98.82

7. श्रेयस अय्यर- 98.38

8. रविंद्र जडेजा- 97.72

9. विराट कोहली- 95.5

10. सचिन तेंदुलकर- 95.36

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 2025

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से हो रही है। पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा। दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में तीसरा 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा।

