विराट कोहली नहीं...इन 5 कप्तानों के अंडर भारत ने जीता एशिया कप का खिताब; देखें पूरी लिस्ट

सुनील गावस्कर एशिया कप का खिताब जीतने वाले पहले कप्तान थे। उन्होंने यह उपलब्धि 1984 में हासिल की थी। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था और यहीं से टीम इंडिया ने एशियाई टीमों पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 11:31 AM
एशिया कप के 17वें संस्करण का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भारत की रही है, जिन्होंने पिछले 16 में से 8 खिताब जीते हैं, वहीं श्रीलंका 6 बार ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रहा है और 2 बार पाकिस्तान को जीत मिली है। भारत को यह 8 खिताब जिताने के पीछे 5 कप्तानों का योगदान रहा है। 1984 में शुरु हुए एशिया कप का पहला खिताब भी भारत ने जीता था, वहीं 2023 में हुए आखिरी संस्करण में भी भारत विजयी रहा था। आईए एक नजर उन कप्तानों पर डालते हैं जिनके अंडर भारत एशिया कप जीता है, बता दें, विराट कोहली का नाम इस लिस्ट में नहीं है।

सुनील गावस्कर-

सुनील गावस्कर एशिया कप का खिताब जीतने वाले पहले कप्तान थे। उन्होंने यह उपलब्धि 1984 में हासिल की थी। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था और यहीं से टीम इंडिया ने एशियाई टीमों पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया था। उस टूर्नामेंट में सिर्फ तीन टीमों -भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका- ने ही हिस्सा लिया था।

दिलीप वेंगसरकर-

1986 की खराब परफॉर्मेंस के बाद दिलीप वेंगसरकर भारत को 1988 में एक बार फिर एशिया कप का चैंपियन बनाया। इस बार टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया था और चौथी टीम बांग्लादेश की थी। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से धूल चटाई थी। नवजोत सिंह सिद्धु 76 रनों की पारी के साथ भारत की जीत के हीरो रहे थे।

मोहम्मद अजहरुद्दीन-

1988 से 1995 तक एशिया कप पर भारत का राज रहा। इस दौरान कुल तीन बार टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। 1988 के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एशिया कप 1991 में टीम इंडिया की कमान संभाली और चैंपियन बनाया, इसके बाद उनकी अगुवाई में भारत ने 1995 में फिर ट्रॉफी जीती। इसी के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन ऐसे पहले कप्तान बने जिनकी अगुवाई में भारत ने दो एशिया कप के खिताब जीते।

एमएस धोनी ने खत्म किया सूखा

1991 और 1995 में लगातार दो एशिया कप के खिताब जीतने के बाद तो मानों टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी का सूखा पड़ गया। 1997, 2000, 2004 और 2008 में भारत को लगातार हार का सामना करना पड़ा। 2004 और 08 के तो फाइनल तक टीम इंडिया पहुंची थी, मगर दोनों ही बार श्रीलंका ने उन्हें हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। इसके बाद 2010 में एमएस धोनी की अगुवाई में भारत फिर चैंपियन बना और 15 साल के सूखे को खत्म किया। धोनी की अगुवाई में इसके बाद भारत ने 2016 एशिया कप का भी खिताब जीता था, जो टी20 फॉर्मेट में हुआ था।

रोहित शर्मा के नाम भी दो ट्रॉफी

2018 में विराट कोहली की गैरमौजूदगी में रोहित शर्मा को एशिया कप में टीम इंडिया को लीड करने का मौका मिला। कई बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके इस कप्तान ने भारत को 7वीं बार चैंपियन बनाया। रोहित ने 2023 में फुल टाइम कप्तान रहते हुए अपनी एशिया कप की दूसरी ट्रॉफी जीती। 2018 में भारत ने बांग्लादेश को तो, 2023 में श्रीलंका को धूल चटाई थी।